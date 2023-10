Birkenstock sbarca a Wall Street, prezzo ipo a $46

Birkenstock, il gruppo tedesco produttore di sandali, ha fissato il prezzo della propria Ipo a New York a 46 dollari per azione. Lo ha comunicato la società che, in base al prezzo, mira ad una valutazione di mercato di 8,6 miliardi di dollari. Questo prezzo si colloca al centro della fascia compresa tra 44 e 49 dollari inizialmente fissata dalla società, che debutterà proprio oggi 11 ottobre sul NYSE con il ticker “BIRK“. Come già anticipato Birkenstock metterà in vendita 10,7 milioni di azioni.

La società madre di Birkernstock, il fondo di private equity, L Catterton con circa $30 miliardi di asset in gestione, intende vendere sul mercato 21,51 milioni di azioni allo stesso prezzo.

Birkenstock, i dettagli della quotazione

Birkenstock ha dichiarato che intende quotare le proprie azioni con il ticker “BIRK” sulla Borsa di New York. Mentre i colossi finanziari di Wall Street, Goldman Sachs, J.P. Morgan e Morgan Stanley sono i principali sottoscrittori della quotazione.

Il prezzo delle azioni in vista dello sbarco di oggi a Wall Street, è stato fissato a 46 dollari, circa a metà del range tra 44 e 49 dollari precedentemente comunicato.

Mentre la raccolta si attesta a 1,48 miliardi di dollari, la valutazione della società è pari a 8,64 miliardi. Considerando le azioni riservate ai manager e dipendenti (circa l’8%), l’azienda ha un valore diluito di circa $9,33 miliardi.

Come già anticipato, la società ha venduto 10,8 milioni di azioni nell’ambito dell’ipo. Mentre il proprietario, il private equity L Catterton, ne ha offerte 21,5 milioni e continuerà a detenere circa l’83% del capitale, mantenendo il controllo dell’azienda.

Il fondo sovrano norvegese e Henry Ellenbogen di T. Rowe Price Group hanno espresso interesse per l’acquisto di azioni per un valore complessivo di $300 milioni. Inoltre, la società di investimento della famiglia del miliardario Bernard Arnault, presidente di LVMH, potrebbe acquistare ulteriori azioni fino a $325 milioni.

Il mercato delle ipo in fermento

Le ambizioni di quotarsi in borsa del produttore tedesco di sandali arrivano in seguito alle mosse del produttore di semiconduttori britannico, il gigante Arm. Quest’anno si sono quotati in borsa in America anche il fornitore di automazione dei dati Klaviyo e dall’app di consegna di generi alimentari USA, Instacart.

Il desiderio di quotarsi in borsa di Birkenstock segue anche il grande successo del film “Barbie”, in cui l’attrice con il ruolo principale Margot Robbie è stata vista indossare un paio di Birkenstock rosa, aumentando la popolarità dei sandali tra gli appassionati di moda.

Chi è Birkenstock?

Al di là della quota di maggioranza del fondo L Catterton, attualmente due membri della famiglia Birkenstock mantengono una quota di minoranza. Nel 2021 quando avvenne l’acquisto da parte del fondo di private equity francese, la società ha affermato che il denaro sarebbe stato utilizzato per perseguire la crescita in mercati come Cina e India, e per espandere la propria attività di e-commerce. Birkenstock impiega circa 3.000 persone e produce la maggior parte delle sue calzature nei propri stabilimenti in Germania. I prodotti dell’azienda, che includono sandali e altre calzature, sono venduti in circa 90 paesi in tutto il mondo. Il brand è diventato un marchio di alta moda, grazie alle varie collaborazioni con i grandi nomi del lusso come Dior, Manolo Blahnik, Valentino, Celine e Givenchy.

Chi è il fondo di private equity L Catterton?

Mentre, il fondo di private equity L Catterton è nato nel 2016 in seguito alla fusione tra LVMH e la holding della famiglia Arnault, Groupe Arnault con la società di private equity statunitense Catterton. Ad oggi, L Catterton ha circa 30 miliardi di dollari di asset in gestione. E come ricorda il Financial Times, il fondo di private equity sta considerando una quotazione in borsa, seguendo i passi di alcuni dei suoi pari, tra cui Bridgepoint con sede a Londra, EQT con sede a Stoccolma e Blue Owl con sede a New York.

L’effetto Barbie

E secondo indiscrezioni stampa, la valutazione record del produttore di sandali, che potrebbe superare gli 8 miliardi di dollari sarebbe grazie al film Barbie. Margot Robbie, protagonista principale a interpretare la bambola-giocattolo, insieme a Ryan Gosling, nei panni di Ken, hanno dato origine a una scena già diventata cult proprio con i sandali di Birkenstock.

Il produttore di sandali tedesco sta registrando un notevole aumento delle vendite in seguito alla scena girata nel film. Secondo Lyst, la piattaforma di shopping online che è anche un utile strumento per monitorare le preferenze dei consumatori, le ricerche per le Birkenstock, modello Arizona, sono aumentate del 110% da quando il film ha debuttato nei cinema statunitensi.