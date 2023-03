Capire la finanza grazie allo sport? Ci pensa Big Match, il podcast di BNL BNP PARIBAS

BNL BNP PARIBAS sceglie il format del podcast per una nuova iniziativa di in-formazione e comunicazione: lo sport diventa la chiave narrativa per raccontare argomenti economico-finanziari di attualità e comune interesse.

Il mondo dello sport è da sempre una grande fonte di insegnamento e di ispirazione. Grandi campioni e campionesse ci dimostrano da sempre come la dedizione, il sacrificio e la forza di volontà possano aiutare a superare ostacoli e difficoltà che sembravano impossibile da affrontare e sconfiggere. Anche per questo tante metafore sportive come alzare l’asticella, affrontare una maratona o passare il testimone sono entrate a far parte del linguaggio comune.

Partendo da questo dato di fatto, la banca BNL BNP Paribas ha deciso di lanciare un podcast, Big Match, per condividere e spiegare i temi legati all’economia, alla finanza, ai mercati, agli investimenti, non sempre facilmente accessibili a chi non è del settore, attraverso la metafora sportiva e contando sulla voce di Luca Iandimarino, Responsabile Investimenti & Advisory BNL BNP Paribas.

Il podcast è uno strumento sempre più diffuso, capace di conquistare soltanto in Italia oltre 11 milioni di ascoltatori mensili nel 2022 secondo i dati dell’IPSOS e per questo la banca, sempre attenta all’innovazione, lo ha scelto per raggiungere in modo più veloce e diretto investitori e risparmiatori, spiegando loro con responsabilità, know how e vision globale, e tramite il parallelismo sport-finanza, tutto quello che c’è da sapere sul mondo della finanza a 360 gradi.

Il format del podcast Big Match di BNL BNP Paribas è tanto semplice quanto efficace: puntata dopo puntata, partendo proprio dagli esempi della storia dello sport, Luca Iandimarino mostra agli ascoltatori come tutte le imprese sportive abbiano sempre alle spalle un percorso fatto di preparazione, impegno costante, fiducia, specializzazione, guidandoli alla comprensione di concetti e dinamiche che hanno molto a che fare anche con il mondo della finanza.

Cos’hanno in comune gli allenatori dei club di calcio con gli operatori del mercato finanziario? E perché le imprese olimpiche possono aiutarci a comprendere la diversificazione? Può l’inflazione essere equiparata all’adrenalina di uno sportivo? A cosa serve una visione complessiva? Come si gestisce il rischio? A queste e ad altre domande prova a rispondere “Big Match”, lanciato ufficialmente lo scorso gennaio.

Tutte le puntate di Big Match sono disponibili sul canale Spotify di BNL BNP Paribas.