Un appuntamento importante e prestigioso per il settore finanziario. Il 4 aprile a Milano, grazie all’organizzazione di IR Top Consulting, nella splendida cornice del Grand Hotel et de Milan si terrà l’EGM Investor Day 2023. Evento a cui parteciperemo anche noi di Finanzaonline, in qualità di media partner.

L’attesa per l’evento

IR Top Consulting, boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e nell’Advisory per la quotazione, IPO Partner di Borsa Italiana, organizza il prossimo 4 aprile a partire dalle ore 9:30 l’EGM Investor DAY dedicato all’incontro tra le società quotate su Euronext Growth Milan e gli investitori istituzionali. Si tratta di un appuntamento molto atteso, in quanto sul mercato EGM di Borsa Italiana sono quotate al momento 197 società per una capitalizzazione complessiva pari a circa 10,6 miliardi di euro.

Euronext Growth Milan si conferma infatti il principale canale di raccolta di capitali per la crescita delle PMI. La raccolta del mercato in IPO è stata pari a 5,7 miliardi di euro. Il mercato ha registrato un notevole sviluppo a partire dal 2016, grazie all’effetto combinato dei Piani Individuali di Risparmio (PIR) e del credito di imposta sui costi di IPO (CDI): +147% in termini di società quotate rispetto al 31 dicembre 2016, +265% in termini di capitalizzazione rispetto al 31 dicembre 2016.

Il confronto e l’agenda

La conferenza rappresenta l’occasione per gli investitori istituzionali di confrontarsi con le società quotate sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Le società in presenza infatti presso il Grand Hotel et de Milan, illustreranno i risultati economico-finanziari 2022 e le strategie di crescita. I meeting saranno anche l’occasione per approfondire i temi della resilienza e dei nuovi modelli di business, in un contesto particolarmente complesso e delle attività sostenibili sempre più al centro delle scelte di investimento e delle strategie delle aziende EGM.

L’evento è a numero chiuso. Registrazione obbligatoria al seguente indirizzo ir@irtop.com.

Di seguito l’agenda della giornata: