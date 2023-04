La situazione rimane complessa ma stabile per Silvio Berlusconi, ricoverato da ieri all’ospedale San Raffaele di Milano in terapia intensiva. La notte è trascorsa senza novità. Secondo quanto riporta Ansa, l’ex premier 86enne è sempre vigile. Intanto, le azioni delle sue società seguono un andamento positivo in Borsa.

I retroscena del ricovero di Berlusconi

Criticità respiratorie a parte, sono i problemi ematici a destare grande preoccupazione, anche se le notizie sulle sue condizioni di salute rimangono abbastanza blindate. L’unico a poter rilasciare aggiornamenti sulle condizioni di Berlusconi è infatti il professor Alberto Zangrillo, primario di anestesia all’ospedale San Raffaele, nonché medico personale dell’ex premier.

Secondo quanto riporta Reuters, citando una fonte a conoscenza dei fatti, all’ex premier sarebbe però stata diagnosticata una leucemia. Sembra che la polmonite per la quale il leader politico è stato ricoverato sia una conseguenza di un tumore alle cellule del sangue. Un fatto, però, non confermato dagli esponenti di Forza Italia.

Così ha commentato il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg1 Mattina: “Ho parlato questa mattina con il professor Zangrillo, Silvio Berlusconi ‘ha passato una notte tranquilla’ e le sue ‘condizioni sono stabili’. Il modo migliore di stargli vicino per Forza Italia è lavorare, impegnarsi in vista delle elezioni amministrative ed europee“.

Secondo le prime informazioni di ieri, si è ripresentata un’infezione con affaticamento respiratorio, in trattamento con terapia antibiotica e le condizioni del leader di Forza Italia sono stazionarie. Berlusconi è stato ricoverato al San Raffaele mercoledì 5 aprile in tarda mattinata. Presentava affaticamento respiratorio. E’ stato sottoposto a una Tac e a esami del sangue.

Il sospetto, poi confermato, era che potesse trattarsi di un’infezione polmonare che non si era completamente risolta e aveva nuovamente dato segni della sua presenza. Relativamente ai rumors sulla leucemia, Paolo Barelli, capogruppo alla Camera di Forza Italia, ai microfoni di RTL 102.5 afferma: “Non posso entrare in merito così specifico. Non mi risulta quello che dicono sulla leucemia. Tutto il mondo è preoccupato per Berlusconi, che lascia il segno della sua attività. Oggi ci sarà un bollettino medico che mi auguro dia sollievo.”

Mfe, Mondadori e Banca Mediolanum sopra la parità

Silvio Berlusconi é indubbiamente uno degli imprenditori più importanti del panorama italiano. Negli ultimi decenni ha rivoluzionato per sempre il settore televisivo della comunicazione e non solo. Ricordiamo che dal 1994, il Cavaliere è anche il leader del gruppo politico, Forza Italia, attualmente parte della coalizione del governo Meloni.

Ma vediamo l’andamento in borsa delle sue società.

In scia degli eventi relativi alla sua salute, sotto i riflettori rimangono le società quotate che fanno parte della galassia di Berlusconi: Mfe, Mondadori e Banca Mediolanum.