Le 7 Top Innovation Stocks del 2023. Ecco chi sono e perché

Nel mondo degli investimenti tematici, l’innovazione si è sempre ritagliata uno spazio importante. Ma l’innovazione cos’è? Non è altro che lo sviluppo di nuove tecnologie in grado di trasformare e modellare i settori dell’economia. Le aziende innovative non solo introducono tecnologie o servizi innovativi, ma hanno anche il potenziale per sconvolgere e ridefinire le strutture di mercato esistenti.

Alcune ricerche mostrano che i titoli di società innovative tendono a sovraperformare le loro controparti meno innovative. Secondo Boston Consulting Group (BCG), le aziende innovative hanno un potenziale di guadagno futuro 2,2 volte più elevato. Questo effetto è ancora più pronunciato in settori come l’intelligenza artificiale (AI) che ha performato molto bene in Borsa: il Bloombertg Global AI Index segna un guadagno di quasi il 90% da inizio anno rispetto al +25% ytd del principale indice americano S&P 500.

Nel 2023, un anno segnato da crescenti tensioni geopolitiche, le realtà innovative hanno dimostrato resilienza sul mercato, presentando anche potenziali soluzioni ad alcune delle varie crisi mondiali. Ecco quali sono migliori titoli azionari dei vari settori innovativi.

Blockchain: Marathon Digital

La ripresa di Bitcoin nel 2023 si è fatta sentire in tutto il tema blockchain, dagli scambi di criptovalute ai miners e ai grandi detentori di bitcoin. Difficile trovare un altro titolo che ha ottenuto risultati migliori di Marathon Digital con sede a Las Vegas, le cui azioni sono aumentate di oltre l’800% da inizio anno, portando la sua capitalizzazione di mercato a 6,9 miliardi di dollari. All’inizio di dicembre, la società ha annunciato l’acquisizione di due siti operativi di mining di bitcoin, con una capacità totale di 390 megawatt, dalle filiali di Generate Capital.

Semiconduttori: Nvidia

Il boom dell’intelligenza artificiale generativa ha scosso i bilanci e i prezzi delle azioni nel 2023. Il produttore di chip Nvidia è balzato nella stratosfera di giganti come Apple e Microsoft quando la sua capitalizzazione di mercato ha superato i 1 trilione di dollari a fine maggio. Il rapporto sugli utili di novembre di Nvidia ha rivelato un’altra battuta d’arresto degli utili trimestrali e un aumento delle sue guidance. L’azienda ha inoltre annunciato il lancio del chip H200. Le azioni Nvidia sono aumentate del 238% da inizio anno.

Metaverso: Meta Platforms

È stato un anno tranquillo per il metaverso, ma il tema ha comunque ottenuto buoni risultati grazie al suo più grande sostenitore: Mark Zuckerberg, fondatore e ceo di Meta Platforms. Le azioni del colosso dei social media sono aumentate del 197% da inizio anno, portando la sua capitalizzazione di mercato a 919 miliardi di dollari. Questo mese, Meta ha annunciato il lancio dei suoi occhiali da sole Ray-Ban di seconda generazione, dotati di intelligenza artificiale in grado di accedere alle fotocamere integrate per leggere e interpretare le immagini.

Robotics: Tesla

Questo mese, Tesla ha presentato i miglioramenti apportati al suo prototipo di robot umanoide. Una clip pubblicata su X mostrava il robot che raccoglieva e maneggiava un uovo, e terminava con due robot che ballavano al ritmo di musica elettronica. Da inizio 2023 le azioni della società sono aumentate del 112%, portando la sua capitalizzazione di mercato a 831 miliardi di dollari.

Cyber Security: CrowdStrike

Con l’aumento delle tensioni geopolitiche quest’anno, le segnalazioni di attacchi informatici sono aumentate, facendo aumentare la spesa per la Cyber Security. Uno dei principali beneficiari di ciò è stato CrowdStrike, il cui prezzo delle azioni è aumentato del 144% da inizio anno, portando la sua capitalizzazione di mercato a 61,8 miliardi di dollari. La piattaforma CrowdStrike Falcon che utilizza l’intelligenza artificiale è il prodotto di punta dell’azienda e consente di automatizzare la maggior parte delle risposte contro le minacce alla sicurezza.

SaaS: Salesforce

Salesforce ha registrato ricavi nel terzo trimestre 2023 in crescita dell’11% su base annua raggiungendo 8,7 miliardi di dollari, con ricavi basati su abbonamenti in crescita del 13%. Sebbene un clima macroeconomico difficile abbia costretto il leader del SaaS a tagliare i costi (compreso il licenziamento del 10% del personale a gennaio) i suoi profitti sembrano essere in via di miglioramento, con la società che ha annunciato l’assunzione di 3.300 nuovi lavoratori a settembre. Le azioni di Salesforce sono aumentate del 101% da inizio anno, con una capitalizzazione di mercato di 258 miliardi di dollari.

Fintech: Intuit

Il portafoglio di prodotti di Intuit include nomi come Credit Karma, MailChimp e TurboTax. “Con i dati e l’intelligenza artificiale al centro della nostra strategia, stiamo accelerando l’innovazione nella nostra piattaforma tecnologica finanziaria globale per i consumatori e le piccole imprese”, ha commentato il ceo Sasan Goodarzi. Da inizio anno le azioni di Intuit sono aumentate del 61,6%, portando la sua capitalizzazione di mercato a 176 miliardi di dollari.