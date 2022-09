Bankman-Fried prepara round di finanziamenti fino a $1 miliardo per la sua FTX. Ecco quanto è valutato il colosso crypto

FTX, il conglomerato cripto guidato dal miliardario, Sam Bankman-Fried, è in trattative con gli investitori per raccogliere fino a $ 1 miliardo di nuovi finanziamenti, secondo fonti di CNBC, che manterrebbero la valutazione della società a circa $ 32 miliardi.

Sempre secondo le fonti in conoscenza della vicenda, le trattative in corso e i termini potrebbero cambiare. CoinDesk aveva precedentemente riferito di un prossimo investimento a valutazione fissa, dopo l’ultimo aumento di capitale di FTX a gennaio. Gli investitori esistenti sono Temasek di Singapore, Vision Fund 2 di SoftBank e Tiger Global.

Mentre le società rivali di FTX sono state prese a pugni quest’anno, a causa dei crolli dei crypto assest, FTX ha cercato di autodefinirsi come il consolidatore del mercato, piombando ad acquistare a sconto società crypto in difficoltà. Vale la pena ricordare che la società con sede alle Bahamas è di proprietà privata, non ha subito il crollo di Coinbase, le cui azioni hanno perso tre quarti del valore nel 2022.

Secondo le indiscrezioni parte del capitale fresco, oltre al round di $ 400 milioni di gennaio, andrebbe ad alimentare più accordi. A luglio, FTX ha firmato un accordo che le dà la possibilità di acquistare il prestatore BlockFi. Inoltre, FTX era in trattative per acquisire la società sudcoreana, Bithumb. Ma non é tutto, ad agosto FTX si è offerta di acquistare la piattaforma di trading e prestito di criptovalute in bancarotta Voyager Digital , ma è stata rifiutata perché considerata troppo bassa.

Bloomberg ha riferito a giugno che FTX stava anche cercando di acquistare Robinhood, sebbene Bankman-Fried, che possiede una partecipazione significativa nel broker, abbia negato le discussioni per l’acquisizione.

I numeri di FTX

Secondo quanto riportato dalla CNBC il mese scorso, le entrate di FTX sono aumentate di oltre il 1.000% nel 2021 a $1,02 miliardi dagli $89 milioni dell’anno precedente. FTX ha registrato un utile netto di $388 milioni l’anno scorso, in crescita rispetto a soli $ 17 milioni dell’anno precedente.

Mentre il calo é arrivato nel secondo trimestre del 2021, poiché l’aumento dei tassi di interesse e l’inflazione alta da quattro decenni hanno spinto gli investitori fuori dagli asset più rischiosi. Dalla fine di marzo, bitcoin ed ether sono entrambi in calo di oltre il 60% e numerosi broker incentrati sulle criptovalute sono stati costretti a liquidare. Il momentum é continuato anche nella prima metà del 2022, quando tutti gli asset finanziari stavano performando relativamente bene. Il peggio é arrivato nel secondo trimestre con i primi rialzi dei tassi della Fed e l’uscita degli investitori dagli asset rischiosi.

C’è un novello Warren Buffett nella giungla crypto. Ecco come Sam Bankman-Fried si è districato durante la tempesta

Bankman-Fried, un ex quant trader di Wall Street, ha fondato FTX tre anni fa. Continuando a raccogliere fondi e ad accaparrarsi beni. Il miliardario scommette che le cripto asset si riprenderanno e questo accadrà lui sarà pronto a catturare una grossa fetta di profitti.