C’è un novello Warren Buffett nella giungla crypto. Ecco come Sam Bankman-Fried si è districato durante la tempesta

Le società di criptovalute stanno vivendo un anno a dir poco difficile a causa del crollo del prezzo degli asset digitali. Ma c’è chi in questo momento storico, da molti ribattezzato come ‘nuovo inverno crypto’, si è dato da fare per sfruttare questa situazione. E’ il caso della cripto piattaforma FTX di Sam Bankman-Fried, emersa come garanzia del settore, salvando i prestatori in difficoltà.

Sam Bankman-Fried rivela come ha creato la sua fortuna

Il 30enne cripto-miliardario ha rivelato di aver fatto shopping in mezzo alla recente carneficina del settore e ha dichiarato di avere ancora denaro da spendere se l’opportunità arriva. Un fatto che può sembrare strano. Altri giganti multimiliardari della criptovaluta sono finiti in bancarotta quest’anno. Il principale concorrente di FTX, Coinbase, ha visto le sue azioni crollare del 70% e ha licenziato un quinto della sua forza lavoro a causa del crollo dei prezzi delle criptovalute.

Eppure, FTX sta in qualche modo emergendo come un’ancora di salvezza del settore. La ricetta secondo il miliardario trentenne è stata quella di aver accumulato un’ampia liquidità, di aver mantenuto basse le spese generali, di aver evitato di concedere prestiti e di essere in grado di muoversi rapidamente come società privata. “Era importante che il settore ne uscisse tutto intero”, ha dichiarato Bankman-Fried alla CNBC in un’intervista. “Non sarà un bene per nessuno, a lungo termine, se ci saranno veri dolori e vere e proprie esplosioni: non è giusto per i clienti e non sarà un bene per la regolamentazione”.

L’industria delle criptovalute ha visto miliardi di dollari spazzati via durante le settimane che hanno accompagnato l’implosione della criptovaluta Terra USD e il fallimento dell’hedge fund Three Arrows Capital. I prestatori esposti a Three Arrows sono stati il prossimo domino a cadere. A luglio, FTX ha firmato un accordo che le dà l’opzione di acquistare il prestatore BlockFi dopo aver fornito una linea di credito di 250 milioni di dollari. FTX ha anche concesso 500 milioni di dollari a Voyager Digital, in difficoltà, che ha poi dichiarato bancarotta, ed era in discussione per l’acquisizione dello scambio di criptovalute sudcoreano Bithumb.

Il Bitcoin, la più grande criptovaluta del mondo, ha perso più della metà del suo valore quest’anno. Sebbene la borsa di criptovalute FTX di Bankman-Fried stia soffrendo per la flessione degli asset digitali, ha affermato che la crescita della quota di mercato ha contribuito a compensare il dolore. “Non credo che ne siamo immuni”, ha detto Bankman-Fried. “Ma nell’ultimo anno ci siamo impegnati molto per far crescere la nostra impronta… e abbiamo una piattaforma meno esposta sui retail, che tendono a dipendere maggiormente dal sentiment del mercato”.

Bankman-Fried si è laureato in fisica al Massachusetts Institute of Technology e ha iniziato la sua carriera come trader quantitativo presso Jane Street Capital. Ha acquistato il suo primo bitcoin cinque anni fa e ha dichiarato di essere stato attratto dal settore da ampie opportunità di arbitraggio che sembravano “troppo belle per essere vere”.

I dettami di Warren Buffett applicati alle crypto

Le ultime mosse di Bankman-Fried nel settore delle criptovalute sono state paragonate con la strategia attuata da Warren Buffett nel 2008. Il leggendario presidente e CEO di Berkshire Hathaway ha contribuito a frenare l’emorragia durante la crisi finanziaria con un investimento di 5 miliardi di dollari in Goldman Sachs. Alla fine il conglomerato di Omaha, Nebraska, ha guadagnato 3 miliardi di dollari.

“Ci sono alcuni parallelismi”, ha detto Bankman-Fried. “Ma probabilmente le differenze sono maggiori. Innanzitutto, non credo che Warren Buffett mi definirebbe il prossimo Warren Buffett. Nella misura in cui c’è un parallelo, di recente si è guardato a quali attività sono in una posizione in cui hanno un forte bisogno di capitale”. Bankman-Fried ha detto che sta trovando punti in cui può “contemporaneamente fare buoni investimenti e aiutare a sostenere i clienti e l’ecosistema”. Anche se a volte è possibile offrirne solo uno, non entrambi.

Ha inoltre lodato l’abilità di Buffett negli investimenti di valore a lungo termine. L’investitore ha dimostrato che “non è necessario avere un’innovazione o un’intuizione geniale, ma si può fare mettendo insieme una buona decisione dopo l’altra nel corso di decenni, e combinando il tutto”. Come Buffett, Bankman-Fried ha firmato il Giving Pledge: una promessa degli uomini più ricchi del mondo di donare la maggior parte del loro patrimonio in beneficenza. Bankman-Fried ha dichiarato di aver donato circa 100 milioni di dollari quest’anno, con particolare attenzione alla prevenzione delle pandemie future. Come Buffett, inoltre Bankman-Fried vive in modo modesto, condividendo casa con 10 coinquilini e un Goldendoodle di nome Gopher. Inoltre guida una Toyota Corolla e ha dichiarato di non essere interessato a yacht o Lamborghini.

Ma i due “umili “investitori divergono nettamente quando si tratta delle loro posizioni sulle criptovalute. Buffett e il suo socio in affari Charlie Munger hanno criticato le criptovalute nel corso degli anni. Nel 2018, ad esempio, Buffett ha definito il bitcoin “probabilmente veleno per topi al quadrato”. All’inizio di quest’anno, inoltre l’Oracolo di Ohama ha dichiarato che non comprerebbe tutti i bitcoin del mondo neanche per 25 dollari perché “non producono nulla”.

Buffett ha definito “importante” la tecnologia blockchain sottostante, ma non ha esitato a dire che “il bitcoin non ha alcun valore unico”. “Non sono certo d’accordo”, ha detto Bankman-Fried. “Spero che anche [Buffett] non sia d’accordo. Non credo che dovrebbe dirigere un’azienda se la pensa così, ma non credo che lo pensi davvero. Penso che molto probabilmente si tratti di un’esagerazionee” ha detto. “Non ha colto alcune delle potenzialità della blockchain, ma non ha nemmeno colto lo stimolo che l’ha spinta a creare un nuovo strumento”.