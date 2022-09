Ethereum completa il Merge, ecco cosa cambia. Buterin calcola addirittura il risparmio di consumi elettrici a livello globale

Ethereum completa il tanto atteso aggiornamento “Merge” per il risparmio energetico. La rete di blockchain ha completato il più grande e più ambizioso aggiornamento del mondo delle criptovalute, come ha twittato il suo cofondatore Vitalik Buterin.

Il processo giunto a conclusione, chiamato “Merge”, ha sostituito i computer energivori usati per ordinare le transazioni sulla rete con una configurazione più efficiente dal punto di vista energetico, utilizzando il gettone nativo della rete, Ether, collocati in portafogli speciali, i cosiddetti staking wallet. Di conseguenza il consumo energetico di Ethereum si ridurrà di circa il 99%. Un tale sconvolgimento non è mai stato tentato prima in una criptovaluta, tanto meno su Ethereum, sede di circa 3.500 applicazioni decentralizzate attive, che vanno dagli scambi ai giochi e alle applicazioni e che gestiscono miliardi di miliardi di dollari di criptovalute.

Buterin ha twittato che con il Merge si ridurranno dello 0,2% i consumi di elettricità a livello globale.

"The merge will reduce worldwide electricity consumption by 0.2%" – @drakefjustin — vitalik.eth (@VitalikButerin) September 15, 2022

The Merge è la transizione da proof-of-work (PoW) a proof-of-stake (PoS). In lavorazione da anni, il Merge non cambia l’esperienza dell’utente finale su Ethereum, ma è un un trampolino di lancio per altri aggiornamenti che renderanno la rete più veloce e più economica. La fusione ha anche cambiato le proprietà dell’Ether, rendendolo più più simile a un titolo fruttifero. Gli Ether puntati genereranno un rendimento, che dopo la fusione dovrebbe aggirarsi attorno al 5,2%, secondo il tracker Staking Rewards. L’aggiornamento del software è chiamato Merge perché la blockchain esistente di Ethereum si combinerà con una rete parallela che è in funzione da quasi due anni per testare il concetto di proof-of-stake.

Riflessi sulle quotazioni dell’Ether

In termini di “tokenomics” di ETH, la fusione e il passaggio a PoS potrebbero essere positivi per il prezzo di ETH per diversi motivi afferma Simon Peters, crypto markets analyst di eToro. In primo luogo, l’emissione – la quantità di nuovi ETH che entrano in circolazione – diminuirà in modo significativo, con stime che attualmente si aggirano intorno al 90%.

In secondo luogo, per eseguire le transazioni è necessario pagare una commissione minima alla rete. Questa commissione verrà “bruciata” durante il processo, rimuovendola dalla circolazione. La combustione dell’ETH lascerà una minore quantità di criptovaluta in circolazione nel sistema nel corso del tempo.

In terzo luogo, i detentori possono iniziare a fare staking, una forma di ricompensa passiva per aver contribuito alla sicurezza della rete. Anche in questo caso, l’ETH uscirà dall’offerta in circolazione. “In breve, l’ETH potrebbe andare in deflazione. Una minore offerta e una maggiore domanda di ETH potrebbero far salire il prezzo dopo la fusione, poiché la scarsità inizierà a pesare sulla circolazione del token, come quando le banche centrali aumentano i tassi di interesse e rallentano processi come il quantitative easing” conclude Peters.