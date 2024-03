ARK Invest Europe: frenata a febbraio per gli ETF tematici, Robotica e AI l’unica eccezione

A febbraio sono stati protagonisti i deflussi, con solo il tema Robotica, automazione e AI in grado di raccogliere afflussi importanti. Includendo anche i numeri di gennaio questi tre settori hanno ottenuto più afflussi lordi di tutti gli altri temi messi insieme. Tra gli altri temi che stanno attraendo interesse da inizio 2024 troviamo l’Innovazione sanitaria e il China Technology, entrambi in controtendenza rispetto al 2023. Questo è quello che emerge dall’analisi di ARK Invest Europe (ex Rize ETF) sui flussi degli ETF tematici UCITS dello scorso mese.

Deflussi a febbraio ma non per Robotica e AI

A febbraio gli ETF tematici europei hanno registrato deflussi importanti, con uscite per 604 milioni di dollari. A parte il solito tema Robotica, automazione e AI, che ha raccolto 243 milioni di dollari, i flussi positivi sono stati deboli, con nessun tema in particolare che ha attratto masse significative.

Sono continuati i deflussi (-211 milioni di dollari) sugli ETF Cybersecurity, nonostante l’eccezionale performance registrata nel corso del 2023 e dall’inizio del 2024. A nostro parere, spiega Rahul Bhushan (co-founder di Rize ETF e Managing Director di ARK Invest Europe), gli investitori stanno probabilmente capitalizzando i profitti, ma noi di ARK Invest continuiamo a credere nelle società di cybersecurity pure-play e – visto il taglio dei tassi previsto a breve – pensiamo che i deflussi potrebbero rivelarsi prematuri.

Come sottolineato in passato, sottolinea Bhushan, registriamo una chiara tendenza degli investitori ad abbandonare gli ETF ambientali su uno specifico tema, con deflussi a febbraio sull’Acqua (-94 mln), Veicoli elettrici e batterie (-81 mln) e Clean Energy (-60 mln), a cui vengono preferite strategie green più ampie. Proprio per questo, convinti che i titoli del settore ambientale godranno ancora di un’enorme spinta propulsiva, abbiamo deciso di costruire strategie che comprendano l’intero spettro della transizione verde.

I flussi dei tematici da inizio anno

Guardando ai dati da inizio anno, gli ETF tematici europei hanno registrato flussi netti per 8 milioni di dollari, con circa 1,03 miliardi di dollari di afflussi lordi e 1,02 miliardi di dollari di deflussi lordi. Come noto, gli ETF su Robotica, automazione e AI hanno avuto un 2023 positivo, ma nel 2024 stanno portando il successo su un altro livello: con 586 milioni di dollari di afflussi nell’anno in corso, hanno ottenuto più afflussi lordi di tutti gli altri temi messi insieme.

Pur non raggiungendo questi livelli, anche gli ETF sull’Innovazione sanitaria hanno avuto un buon inizio d’anno, con 125 milioni di dollari di afflussi. Si tratta di una svolta per gli ETF di questo tema, che dopo il Covid hanno avuto difficoltà per le valutazioni elevate e la sensibilità ai tassi d’interesse, dovuta all’elevata spesa necessaria per la ricerca e lo sviluppo.

Tra gli altri afflussi da inizio anno degni di nota, ARK Invest Europe segnala infine anche gli 81 milioni di dollari nel tema China Technology. Con valutazioni storicamente basse, probabilmente gli investitori hanno colto un punto di ingresso interessante per i titoli tecnologici della seconda economia più grande al mondo.