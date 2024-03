GraniteShares raggiunge 4 miliardi di dollari di asset under management

GraniteShares, emittente statunitense di ETF ed ETP, ha superato il traguardo di $4 miliardi di AUM a livello globale e di $300 milioni di AUM in Europa, mentre cresce tra gli investitori l’interesse per le soluzioni di investimento a leva long e short su singoli titoli.

La società, che ha avviato le sue attività negli Stati Uniti nel 2017, ha visto raddoppiare le proprie masse in un mese e mezzo: dai $2 miliardi di inizio febbraio, GraniteShares è arrivata ora a quota $4 miliardi di AUM. A livello globale, sulla piattaforma di GraniteShares negli ultimi 5 giorni di borsa i volumi giornalieri medi sono stati superiori al miliardo di dollari statunitensi.

L’importante crescita negli Stati Uniti, trinata dai prodotti su Coinbase e Nvidia, si sta spostando anche in Europa, dove GraniteShares offre una diversificata gamma di ETP quotati sulle borse di Italia, Regno Unito, Francia e Germania. Fra i titoli più negoziati e con maggiori AUM spiccano gli ETP 3x long e short su Tesla (3LTS e 3STS), l’ETP 3x long su Nvidia (3LNV) e l’ETP 3x long su Microstrategy (3LMI).

Gianmarco Roncarolo, Director di GraniteShares per l’Italia, ha commentato:

“I $300 milioni di AUM rappresentano un importante traguardo per il nostro business in Europa. L’aumento delle masse e dei volumi di trading sulla nostra piattaforma rende chiaro il crescente interesse da parte del mercato per le nostre soluzioni, che permettono in modo semplice ed efficiente di assumere posizioni a leva long e short su singoli titoli, per investire con un approccio tattico ed anche per coperture di portafoglio. L’Italia ha contribuito notevolmente alla recente crescita e a questo successo: ne approfitto per ringraziare investitori e trader che utilizzano i nostri ETP per sfruttare le opportunità del mercato. Per il futuro è chiaro come le azioni legate all’intelligenza artificiale e alle criptovalute saranno sempre più sotto i riflettori, e ci attendiamo che ciò si rifletta sui nostri ETP su titoli come Coinbase, Nvidia e Microstrategy.”