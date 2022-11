Ark Invest di Cathie Wood investe $3 milioni in Grayscale Bitcoin Trust

Lo sconto record e senza precedenti sugli asset di Grayscale Bitcoin Trust, investito in Bitcoin, non è passato inosservato da Cathie Wood, fondatore e ceo di Ark Invest. Secondo i dati di Bloomberg, il fondo, Ark Invest ha acquisito più di 315.000 azioni per un valore di circa $ 2,8 milioni, dal fondo crittografico Grayscale Bitcoin Trust per l’ARK Next Generation Internet exchange-traded fund (ticker ARKW). Secondo il sito web Ark Invest Daily Trades, che tiene traccia delle mosse del portafoglio dell’azienda, questo è il primo acquisto da parte di Ark del prodotto Grayscale dal luglio 2021.

Gli acquisti di Wood arrivano in un momento complesso per il Grayscale Bitcoin Trust, che è investito esclusivamente in Bitcoin e traccia il prezzo della criptovaluta, ha offerto uno prezzo di sconto del 40% rispetto al valore della criptovaluta sottostante.

La dislocation è prodotto della struttura del fondo, che non consente rimborsi, il che significa che le azioni non possono essere distrutte per tenere il passo con la domanda mutevole. Questa dinamica ha notevolmente ampliato il divario di GBTC nell’ultima settimana, a causa delle ricadute della dichiarazione di fallimento del crypto exchange, FTX, che ha trascinano il Bitcoin verso il basso.

Mentre gli investitori di lungo termine del fondo Bitcoin da 10 miliardi di dollari sono stati puniti dallo sconto – il valore del Grayscale Bitcoin Trust è aumentato di quasi il 1.200% dall’inizio del 2016, rispetto al vertiginoso aumento del 3.700% della regina delle criptovalute, il Bitcoin.

Secondo Bloomberg Intelligence, acquistare GBTC con uno sconto del 40% rispetto al suo valore patrimoniale netto è come acquistare Bitcoin vicino a $ 11.000, rispetto al suo prezzo attuale di $ 16.400.

Cathie Wood compra azioni Coinbase

Il fondo di Wood, ARK Investment Management ha recentemente acquistato 237.675 azioni dell’exchange di criptovalute Coinbase, approfittandosene del calo del titolo in scia alla notizia del collasso di FTX.

La maggior parte degli acquisti sono stati per l’ETF Innovation di ARK, con quote aggiuntive nel Next Generation Internet ETF e nel Fintech Innovation ETF, secondo i dati sul sito della società.

Coinbase ha dichiarato settimana scorsa di avere un’esposizione minima a FTX, con solo $ 15 milioni in deposito per facilitare le operazioni commerciali e gli scambi dei clienti. Inoltre, Coinbase ha affermato di non avere alcuna esposizione al token FTT di FTX – che martedì scorso ha evidenziato un crollo dell’l’80% – e nessuna esposizione alla consociata di FTX, Alameda Research.