Apple batte Microsoft, con AI riconquista titolo di capitalizzazione numero uno in Borsa

Apple torna a essere la società quotata in Borsa che vale di più al mondo, strappando il titolo di numero uno a Microsoft, nel bel mezzo di una rimonta eccezionale.

Da pecora nera insieme a Tesla tra i titoli dei Magnifici 7 fino a poche settimane fa, in termini di performance delle azioni, Apple è tornata a brillare a Wall Street, forte di un rally in tre sessioni che è stato il più imponente dall’agosto del 2020.

Apple supera Microsoft, torna la numero uno. La parola chiave è AI

La parola chiave è ancora AI (artificial intelligence) visto che, in occasione dell’attesissima conferenza annuale per gli sviluppatori, la Wwdc (Worldwide Developers Conference) di qualche giorno fa, Apple ha finalmente alzato il velo sulla grande scommessa che ha deciso di lanciare anch’essa nel business dell’intelligenza artificiale, presentando Apple Intelligence, per la precisione le nuove funzioni di AI che saranno integrate nei suoi iPhone, iPad e Mac.

La corsa del titolo, questa settimana, è stata tale che la capitalizzazione di mercato della Big Tech è salita ieri a $3,285 trilioni, rispetto ai $3,282 trilioni di Microsoft.

I numeri in realtà non permettono al gigante di Cupertino di essere certo di poter cantare davvero vittoria nei confronti di Microsoft:

il testa a testa tra i due titani per ora vede vincere Apple, ma la differenza tra le due capitalizzazioni, per quanto si parli di cifre astronomiche, non è ancora tale da consentire al gruppo capitanato dal ceo Tim Cook di essere sicuro di non tornare a essere scavalcato da Microsoft, già a partire dalle prossime ore.

E’ la prima volta tuttavia da gennaio 2024 che Apple torna a valere a Wall Street più dell’altra illustre componente dei Magnificent 7, con una febbre che si è riaccesa improvvisamente se si considera che, all’inizio di questa settimana, la capitalizzazione del colosso era ancora inchiodata al terzo posto, dopo Nvidia, che la aveva scavalcata.

Rally titolo AAPL +11% in tre sessioni

Riguardo nello specifico alla sessione di ieri, che ha certificato il sorpasso di Microsoft, non si può parlare neanche di una febbre per le azioni Apple, che hanno chiuso la sessione di Wall Street in crescita di appena lo 0,55%, a quota $214,24. Microsoft ha concluso invece la giornata di contrattazioni in rialzo dello 0,12%, a $441,58.

Ma, considerando tutte e tre le sessioni precedenti di Wall Street, il messaggio cambia e la febbre viene confermata:

il rally riportato dalle azioni AAPL negli ultimi tre giorni è stato dell’11% circa, inclusa la fiammata della seduta di martedì 11 giugno, quando Apple ha concluso la migliore sessione dal novembre del 2022, volando del 7,3% e chiudendo a un valore record.

Lo scatto in queste tre sessioni, per dare un’idea dei numeri di cui si sta parlando, ha permesso alla capitalizzazione di Apple di guadagnare ben $323,9 miliardi.

A livello intraday, la capitalizzazione di Apple aveva già superato quella di Microsoft due giorni fa, durante i massimi: alla fine della sessione, tuttavia, Microsoft era risultata ancora la prima.

Apple, Microsoft e Nvidia star di Wall Street e dell’AI

“Molti sono convinti che Apple sarà la vincitrice del business dell’AI, e l’impressione è che questo sia un mercato in cui, se se vinci nell’AI, le scommesse su di te montano – ha commentato a Bloomberg Rhys Williams, responsabile strategist di Wayve Capital Management – Credo che sia Microsoft e Apple si faranno battaglia, insieme anche a Nvidia”: la stessa Nvidia, va ricordato, che è la grande scommessa di chi punta sull’AI, se non la prima e che appena una settimana fa aveva superato Apple, diventando la seconda società a valere di più in Borsa.

Ora, invece, con Apple che ha superato Microsoft, Nvidia è ritornata al terzo posto.

E’ ormai il trend dei titoli dei Magnifici 7 (Apple, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla, Microsoft e Meta Platforms) a fare la fortuna di Wall Street, che ieri ha visto gli indici S&P 500 e Nasdaq testare nuovi valori record.

Come fa notare David Pascucci, analista dei Mercati per XTB, “oggi sará fondamentale” guardare al trend del “Nasdaq, l’indice americano piú controverso in quanto la concentrazione é su pochi titoli, ossia pochi titoli muovono di fatto il mercato americano, una condizione assolutamente anomala e che non puó durare a lungo”.

Pascucci ricorda che “Nvidia, Apple e Microsoft comandano il mercato, ne decidono le sorti e basta solamente pronunciare la parola IA associata a promesse su applicazioni future che i titoli in questione iniziano movimenti solamente rialzisti e aggiungono montagne di miliardi di market cap non giustificate da numeri. Il Vix nel frattempo rimane sotto i 12, livelli semplicemente ridicoli considerando i mercati azionari cosí tirati al rialzo”.