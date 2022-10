Annus horribilis per la strategia 60/40: ecco le possibili contromosse in vista di un 2023 tortuoso

A breve archivieremo anche il risultato delle elezioni Usa di mid-term, dove il consensus si aspetta un pessimo risultato per il Presidente Biden .

Il mese di ottobre sta per essere archiviato senza particolari scossoni con orsi e tori in pareggio e il mercato può continuare a muoversi in trading range ancora per i prossimi 30/40 giorni. Così Michele De Michelis, Responsabile investimenti di Frame Asset Management, il quale teme sia troppo presto per vedere un rally di fine anno, salvo si dovessero vedere risultati trimestrali sorprendenti.

Una statistica pubblicata recentemente riporta che finora il 2022 è risultato il peggior anno degli ultimi cento per un portafoglio bilanciato (60% SP 500 e 40 % T bond). “Non mi stupisce pertanto vedere rialzi giornalieri anche di 2/3 punti proprio perché sono fenomeni tipici dei mercati ribassisti” sostiene De Michelis il quale spiega perché si continua a consigliare ancora di procedere con cautela. “Le nostre previsioni al momento non sono granchè nemmeno per il 2023, dal momento che potremmo essere entrati in un bear market strutturale, che, a differenza dei mercati ciclici, tendono ad essere più persistenti e profondi. Pur tuttavia, poiché è sempre estremamente difficile individuare il bottom di un movimento, riteniamo che sia una buona strategia quella di assegnare un peso massimo alla parte azionaria del portafoglio accumulandolo nei prossimi dodici mesi”.