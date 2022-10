Trade Republic amplia le soluzioni di risparmio: arrivano gli investimenti tematici e altri 1.000 ETF

Trade Republic, in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio, ha ampliato significativamente la propria offerta di soluzioni di risparmio aggiungendo oltre 1.000 Etf alla propria piattaforma di investimenti che si conferma la più grande d’Europa. In particolare, Trade Republic ha aggiunto al proprio ecosistema nuovi emittenti molto richiesti come Vanguard, Invesco e VanEck.

Grazie a queste nuove collaborazioni Trade Republic è diventata la piattaforma che offre la più ampia selezione di piani di risparmio gratuiti del vecchio continente. Da oggi, infatti, sull’applicazione di Trade Republic è possibile investire su 2.000 Etf e 2.500 piani di risparmio azionari.

Piani di risparmio a partire da 1€

Inoltre, tutti i piani di risparmio sono gratuiti e possono essere attivati anche a partire da un importo minimo di solo un euro e questo, dopo il lancio delle azioni frazionate, rappresenta un altro importante passo avanti di Trade Republic “nell’obiettivo di democratizzare la ricchezza”.

“Attivare un piano di risparmio, quindi investire regolarmente somme costanti di denaro, è il modo migliore di costruire una posizione, perché così facendo si può mediare il prezzo di ingresso e quindi ridurre il rischio, commenta Emanuele Agueci, Country Manager Italy & Baltics per Trade Republic. Da questo punto di vista, “chi adotta questa strategia ne guadagna anche in tranquillità, senza dover continuamente cercare il momento migliore per entrare o uscire dal mercato”.

Nuovi investimenti tematici

Trade Republic ha lanciato gli investimenti tematici, una nuova serie di prodotti d’investimento che consentono di investire in modo semplice, sicuro ed economico in interi temi e megatrend come l’intelligenza artificiale o la sostenibilità. “Con i nostri primi prodotti di investimento, rispondiamo a uno dei principali desideri dei nostri clienti, ovvero, investire il proprio denaro in temi che comprende e in cui crede “, commenta Christian Hecker, cofondatore di Trade Republic“.

Ampia offerta

Oltre ai piani di risparmio in ETF e azioni, Trade Republic offre anche la possibilità di negoziare azioni intere e frazionate, ETF, derivati e criptovalute attraverso un unico prodotto facile da usare e con l’affidabilità di un’istituzione finanziaria regolamentata, attiva in 17 paesi europei.