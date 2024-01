AMF Italia (ex Assosim): Intesa Sanpaolo nella top 5 per azioni e bond nel 2023

Nell’anno appena concluso il mercato azionario ha segnato un’ottima performance, mentre le aspettative riguardo alla fine delle politiche restrittive delle Banche Centrali hanno ridato vigore agli scambi sul reddito fisso. Questo è quello che si legge nel “Rapporto 2023” di AMF Italia (Associazione Intermediari Mercati Finanziari), ex Assosim, relativo ai dati sui volumi di negoziazione degli associati sui mercati gestiti da Borsa Italiana, Vorvel, Equiduct e dagli intermediari associati che operano in qualità di Internalizzatori Sistematici. Vediamo quindi insieme le classifiche, azioni e bonds, per controvalori intermediari AMF Italia.

Azioni, la top 5 per controvalori e operazioni

Grazie al rally di fine anno, il mercato azionario chiude il 2023 facendo registrare un’ottima performance. Il Ftse Mib ha guadagnato il 28,03%, attestandosi a quota 30.351 punti e facendo segnare il massimo da dicembre del 2008. Il Ftse Italia Star è cresciuto del 3,34%, raggiungendo quota 47.814 punti, ancora lontano dal massimo storico (64.565 punti) fatto registrato alla fine del 2021. Il Ftse Italia Growth è diminuito invece del 10,22%, fermandosi a quota 8.305 punti.

Come spiega AMF Italia, la recente flessione dell’inflazione e il sempre più remoto rischio di recessione hanno consolidato l’interesse degli investitori per i mercati azionari. Al momento, l’attesa principale per il 2024 è la fine delle politiche restrittive delle Banche Centrali e, anzi, l’avvio di una fase moderatamente espansiva. In ogni caso, la cautela è d’obbligo: le guerre in atto tra Ucraina e Russia e in Medio Oriente proseguono infatti inesorabili e, all’orizzonte, non ci sono segnali di distensione.

Tornando al “Rapporto 2023”, la classifica “Azioni” per controvalore scambiato mostra ai primi 5 posti i seguenti titoli:

Finecobank – quota di mercato del 26,85% Intesa Sanpaolo – quota di mercato del 14,55% Banca Akros – quota di mercato del 10,90% Equita SIM – quota di mercato del 6,55% Directa SIM – quota di mercato del 4,55%

Come spiega AMF Italia, la classifica è elaborata aggregando i volumi scambiati dagli intermediari Associati in conto terzi su Euronext Milan Domestic, Euronext Growth Milan ed EQUIDUCT, nonché sugli internalizzatori sistematici eventualmente gestiti.

La classifica “Azioni” per numero di operazioni mostra ai primi 5 posti i seguenti titoli:

Finecobank – quota di mercato del 22,81% Intesa Sanpaolo – quota di mercato del 16,76% Banca Akros – quota di mercato del 9,62% Equita SIM – quota di mercato del 7,08% Directa SIM – quota di mercato del 4,69%

Complessivamente, segnala AMF Italia, andamento positivo per i volumi scambiati e per il numero di operazioni sul mercato Euronext Milan Domestic pari a 573 miliardi di euro di controvalore e 67 milioni di operazioni; mentre chiude in flessione il mercato Euronext Growth Milan con 2,3 miliardi di euro scambiati e 984 mila operazioni.

Bond, la top 5 per controvalori e operazioni

Grazie all’aspettativa sempre più diffusa per un’imminente fine delle politiche restrittive delle Banche Centrali, hanno ripreso vigore gli scambi sul reddito fisso dopo la contrazione registrata nella prima parte dello scorso anno. Se nei prossimi mesi le Banche Centrali, come precisa AMF Italia, inizieranno a ridurre i tassi di interesse, ci saranno tutte le condizioni per una ulteriore crescita consistente dei mercati obbligazionari nel corso del 2024.

La classifica “Bonds”, elaborata da AMF Italia aggregando i volumi scambiati dagli intermediari Associati in conto terzi su DomesticMOT, EuroMOT, Euronext Access Milan, EuroTLX e Vorvel mostra ai primi 5 posti i seguenti titoli:

Intesa Sanpaolo – quota di mercato del 25,77% Banca Akros – quota di mercato del 24,91% Finecobank – quota di mercato del 9,37% Equita SIM – quota di mercato del 7,06% Unicredit Bank AG – quota di mercato del 6,45%

La classifica “Bonds” per numero di operazioni mostra ai primi 5 posti i seguenti titoli: