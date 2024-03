Amazon punta forte sull’intelligenza artificiale. Il colosso dell’e-commerce ha dichiarato che investirà altri 2,75 miliardi di dollari per un totale di 4 miliardi nella startup Californiana, Anthropic. La startup con sede a San Francisco è considerata all’avanguardia nel campo dell’intelligenza artificiale generativa ed il suo chatbot Claude compete direttamente con ChatGpt di OpenAI. Si tratta del più grande investimento nella storia di Amazon al di fuori del proprio ecosistema societario con il chiaro scopo di guadagnare un vantaggio competitivo nella corsa all’intelligenza artificiale.

Amazon, investimenti da $4 miliardi in Anthropic

Le due società avevano già annunciato un investimento di 1,25 miliardi di dollari a settembre e all’epoca avevano dichiarato che Amazon avrebbe investito nella startup Californiana fino a 4 miliardi di dollari. Questa infatti sarebbe la seconda tranche di finanziamento da parte di Amazon.

Amazon manterrà una quota di minoranza in Anthropic e non avrà un posto nel consiglio di amministrazione. L’accordo è stato concluso in occasione dell’ultima valutazione della startup AI, che era di 18,4 miliardi di dollari.

L’ultima tranche di investimento di Amazon arriva in seguito al lancio di Claude 3, la nuova suite di modelli di intelligenza artificiale di Anthropic, a suo dire, i modelli di AI più veloci e potenti mai realizzati. La società ha affermato che il più capace dei suoi nuovi modelli ha sovraperformato Gpt-4 di OpenAI e Gemini Ultra di Google su test di riferimento del settore, come conoscenze di livello universitario, ragionamento di livello universitario e matematica di base.

“L’intelligenza artificiale generativa è destinata a diventare la tecnologia più trasformativa del nostro tempo e crediamo che la nostra collaborazione strategica con Anthropic migliorerà ulteriormente l’esperienza dei nostri clienti e attendiamo con ansia il futuro”, ha affermato Swami Sivasubramanian, vicepresidente della divisone dati e intelligenza artificiale di AWS.

Cos’è la società Anthropic?

Anthropic è una startup di ricerca e sicurezza sull’intelligenza artificiale, fondata dai due fratelli italo-americani Dario e Daniela Amodei nel 2021 a San Francisco in California. Entrambi i fratelli hanno avuto un passato importante nella società guidata da Sam Altman, OpenAI. Nell’ultimo anno, Anthropic ha concluso cinque diversi accordi di finanziamento per un valore di circa 7,3 miliardi di dollari. Il prodotto della società compete direttamente con il celebre chatbot di OpenAI, ChatGpt sia a livello di business che prodotto consumer. Anthropic, secondo Google è una delle startup AI più promettenti al mondo in cui ha investito circa 500 milioni di dollari ma intende aumentare la quota a 2 miliardi di investimenti.