Alibaba: inversione rialzista in attesa delle trimestrale. Ecco cosa dice il quadro tecnico

Fari puntati sul titolo Alibaba in vista della pubblicazione dei risultati trimestrali previsti per oggi martedì 14 maggio. Dopo un periodo ribassista, a livello tecnico il titolo sembra dare segnali di inversione rompendo un trend negativo che si protraeva dal novembre 2020. Questo cambiamento direzionale quasi coincide con la sparizione temporanea dalla vita pubblica del fondatore di Alibaba, Jack Ma, il quale esce dai radar alla fine del 2020 per riapparire improvvisamente con una lettera ai dipendenti nel marzo 2024. Durante questo periodo, il titolo ha subito una perdita di valore fino al 80% dai massimi storici, bruciando miliardi di capitalizzazione a causa della più stringente regolamentazione cinese con rilevanti impatti nel mondo dell’e-commerce dove Alibaba è un attore di rilievo.

Post riorganizzazione aziendale e forti investimenti in intelligenza artificiale, sembra che ci siano segnali di un possibile risveglio del titolo.

Le attese sulla trimestrale: cosa dicono gli analisti

I risultati del quarto trimetre e dell’intero esercizio fiscale terminato lo scorso 31 marzo verranno annunciati oggi, prima dell’opening bell a Wall Street. I ricavi sono previsti in crescita di oltre il 5%, attestandosi secondo il consensus Bloomberg intorno ai 219,8 miliardi di yuan. Tuttavia, si prevede un calo dell’Ebitda adjusted, ossia nel netto delle poste ricorrenti, che dovrebbe attestarsi a 31,3 miliardi. L’utile netto rettificato è invece atteso a 25,25 miliardi. C’è attesa per questi risultati dopo i deludenti dati pubblicati a febbraio a chiusura del terzo trimestre fiscale che non hanno centrato le attese.

Pattern grafico: testa e spalle rovesciato

Un pattern grafico interessante si sta formando prima della pubblicazione dei dati. Si è chiuso il cosiddetto testa e spalle rovesciato su un timeframe settimanale, il che gli attribuisce particolare significato. La candela di rottura della neckline coincide con la rottura della trendline di lungo periodo. Sebbene la candela successiva abbia tentato un retest dell’area di supporto della neckline, è rapidamente rimbalzata rivelando la forza delle correnti in acquisto. Inoltre, altro segnale rialzista a confermare la validità del pattern è l’andamento decrescente dei volumi in vendita.

Sul grafico dell’RSI si noti un sostanziale equilibrio rispetto alle aree di ipercomprato ed ipervenduto, ma il tranciamento rialzista sulla resistenza dinamica che comprimeva l’oscillatore da gennaio 2023 suggerisce un ulteriore punto di forza alla prospettiva di inversione del titolo.

Il pattern creatosi è uno dei principali segnali di inversione con direzionalità rialzista. Questo potrebbe essere confermato da dati trimestrali positivi rispetto alle aspettative e, soprattutto, rispetto all’anno precedente. In questo caso, il target minimo da aspettarsi è la distanza (logaritmica) tra il punto minimo della “head” e la neckline del testa e spalle rovesciato, proiettando il prezzo verso i $ 90,05 (+ 14,85% rispetto alla conferma di rottura). Tuttavia, rimane da verificare la reazione del titolo ai dati ufficiali ed agli ulteriori livelli chiave di supporto e resistenza, in particolare $ 83,2 e $ 86,5 come resistenze statiche, mentre $ 76,85 come supporto statico e la trendline ribassista di lungo periodo come supporto dinamico.