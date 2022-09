Al via il processo al fondatore di Nikola Trevor Milton. I giurati vedranno il video promo del camion che scende giù da collina

Prende il via oggi il processo per frode che vede sotto accusa Trevor Milton, fondatore ed ex amministratore delegato di Nikola. I pubblici ministeri accusano Milton di aver mentito agli investitori sulla tecnologia del produttore di camion elettrici e a idrogeno a partire dal 2019. Oggi è prevista la selezione della giuria alla corte federale di Manhattan.

Milton ha lasciato Nikola a settembre 2020 dopo che un report del venditore allo scoperto Hindenburg Research che ha definito la società una “frode”.

Milton continua a professare la sua innocenza relativamente ai due capi di imputazione per frode sui titoli e ai due per frode telematica. I suoi avvocati sosterranno che Milton non aveva intenzione di frodare gli investitori e che altri alti dirigenti di Nikola, incluso il suo consigliere generale, avallano le dichiarazioni di Milton. Il processo dovrebbe durare cinque settimane.

La scorsa settimana è emerso che nel processo verrà proposto ai giurati un video di marketing che secondo i pm mostra un camion che sembra guidare con le proprie forze mentre stava effettivamente rotolando giù da una collina.

I pubblici ministeri hanno affermato che le dichiarazioni fuorvianti di Milton includevano affermazioni secondo cui Nikola aveva avuto un successo precoce nella creazione di un prototipo di semirimorchio “Nikola One” che sapeva non funzionava. Audrey Strauss, il massimo procuratore federale di Manhattan al momento dell’arresto di Milton nel luglio 2021, ha rimarcato che gli ingegneri hanno fatto rotolare un prototipo del Nikola One giù da una collina in modo che potesse essere filmato per uno spot pubblicitario.

L’avvocato di Milton, Bradley Bondi, ha cercato di escludere dal processo il video del 2017, dicendo che era stato filmato prima della presunta illecita descritta nell’atto d’accusa e che Milton aveva riconosciuto che il camion non aveva operato sotto il proprio potere.

Nikola ha detto che il camion non è mai stato descritto come “sotto la sua stessa propulsione”.

Ecco il video incriminato

Lo scorso dicembre, Nikola ha accettato di pagare 125 milioni di dollari per risolvere le accuse civili della US Securities and Exchange Commission per aver fuorviato gli investitori sulla sua tecnologia e sulle prospettive future.