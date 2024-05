Non è insolito che i CEO delle big tech ben noti siano circondati da fan o fondatori di startup in cerca di contatti alle conferenze di settore in tutto il mondo. Ma al VivaTech di quest’anno, uno dei più grandi eventi tecnologici d’Europa, l’attenzione non era rivolta ai soliti nomi di alto profilo. Il focus dell’edizione 2024 sono stati i fondatori di alcune delle startup di intelligenza artificiale più promettenti e nuove a catturare tutta l’attenzione. Vediamo chi sono i grandi protagonisti del tech.

Mistral AI e Anthropic al Centro dell’attenzione

Arthur Mensch, co-fondatore e CEO di Mistral AI, e Dario Amodei, CEO di Anthropic, sono stati tra le personalità più chiacchierate del VivaTech 2024. Mistral AI, startup francese di appena un anno, ha già raccolto centinaia di milioni di dollari grazie al sostegno di Microsoft. L’azienda è valutata a circa 2 miliardi di dollari, ma recenti report suggeriscono che stia cercando ulteriori finanziamenti per raggiungere una valutazione di 6 miliardi di dollari. La rapida ascesa di Mistral AI, che sviluppa modelli di intelligenza artificiale simili a quelli di OpenAI, ha puntato i riflettori sul suo CEO, Mensch.

Anche Dario Amodei il numero uno di Anthropic ha attirato molta attenzione. Appena terminata la sua sessione sul palco del VivaTech è uscito dalla Viva Lounge ed è stato accolto da una massa di investitori particolarmente interessanti nelle attività delle società. Ricordiamo che Amazon ha investito circa 4 miliardi di dollari in Anthropic, fondata nel 2021.

L’attenzione che Mistral AI e Anthropic hanno attirato al VivaTech ovvero l’evento tech più importante d’Europa, riflette non solo l’interesse crescente verso l’intelligenza artificiale, ma anche le enormi opportunità di investimento che il settore presenta. Gli investitori devono tenere d’occhio queste startup emergenti, che, con il giusto supporto finanziario e strategico, potrebbero diventare i prossimi giganti tecnologici. L’innovazione e la rapidità con cui queste aziende si sviluppano indicano un futuro ricco di potenzialità, dove l’IA giocherà un ruolo cruciale nel plasmare l’economia globale.

L’Impatto delle Startup di AI sul Mercato

Sia Mistral AI che Anthropic sono emblematiche del modo in cui le aziende di intelligenza artificiale sembrano essere catapultate sotto i riflettori quasi da un giorno all’altro, grazie agli ingenti investimenti da parte di giganti del settore e all’hype intorno alla tecnologia. Ad esempio, il CEO di Nvidia, Jensen Huang, è diventato una celebrità, perché ha portato l’azienda produttrice di semiconduttori sofisticati a cresce ad un ritmo sorprendente e il prezzo delle azioni della società continua ad aggiornare i massimi.