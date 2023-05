Acepi: trimestre da record per il mercato primario dei certificati

Anche quest’anno prosegue il trend di crescita del segmento dei Certificati di investimento. Acepi (Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento) ha diffuso i dati relativi al primo trimestre del 2023 che confermano il trend di crescita dello scorso anno. In particolare, si legge in una nota pubblicata da Certificati e Derivati, nel periodo sono stati offerti sul mercato tramite collocamento un totale di 376 Isin per un volume complessivo di 5.572 milioni di euro, il dato più alto da quando è nata l’associazione. Lo riporta una nota di Certificati e Derivati.

In termini di ripartizione in macro-classi Acepi, il 63% delle emissioni sono a capitale protetto mentre il 30% sono a capitale condizionatamente protetto. Il restante 7% delle emissioni sono Credit Linked Notes che dal 2022 sono tornate a rappresentare una quota significativa del mercato. Certificati e Derivati segnala infine il record di nuove negoziazioni sul secondario, Sedex e Cert-X, con il dato anno su anno rilevato a fine aprile che conta su oltre 5.000 nuovi certificati.