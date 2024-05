Vontobel lancia un Fast Memory Cash Collect con un rendimento del 21%

Vontobel quota sul SeDeX di Borsa Italiana un nuovo Memory Cash Collect Certificate con Barriera e Soglia Bonus al 60% e con la possibilità di rimborso anticipato sin dal primo mese.

Nel dettaglio, il nuovo certificato di Vontobel consente un’esposizione sul settore bancario italiano, in particolare sui titoli Banca Monte dei Paschi di Siena, UniCredit e Banco BPM. Il prodotto prevede premi mensili condizionati e con Effetto Memoria pari all’1,75% mensile, che offrono un rendimento annualizzato del 21%. Il prodotto prevede, inoltre, la protezione parziale del capitale: presenta, infatti, una Barriera monitorata a scadenza pari al 60%, in grado quindi di tollerare discese dei titoli sottostanti fino a -40% rispetto al Prezzo di Riferimento Iniziale.

Il nuovo strumento ha durata biennale (la data di scadenza è all’11 maggio 2026), ma si distingue dai classici Memory Cash Collect per la possibilità di rimborso anticipato sin dalla Prima Data di Valutazione, fissata a giugno 2024, che ascrive il prodotto alla categoria dei “Fast Autocall”. Il Livello Autocall è fissato inizialmente al 100% del Prezzo di Riferimento Iniziale, e, grazie alla presenza dell’effetto step-down, decresce dell’1% ogni mese, fino a raggiungere il 78% ad aprile 2026. Pertanto, il prodotto si estinguerà anticipatamente se, in una delle Date di Valutazione intermedie (che si susseguono con cadenza mensile), tutti e tre i sottostanti saranno pari o superiori al Livello Autocall. In caso di rimborso anticipato, l’investitore riceverà il valore nominale dell’investimento (100 euro), oltre al premio del periodo e agli eventuali premi in memoria.

Jacopo Fiaschini, Head Flow Products Distribution Italia ha commentato:

“Con questa emissione abbiamo voluto pensare a un prodotto che rispondesse alle esigenze sia di quegli investitori che vogliono diversificare la propria esposizione al settore bancario italiano sia per coloro che, non ancora investiti, vogliano esporsi alle performance positive dei titoli bancari. La tipologia dei “Fast Autocall” è l’ideale per chi vuole investire nel breve o brevissimo periodo. Infatti, la possibilità di richiamo anticipato sin dal primo mese, unito al meccanismo step-down, rende possibile ipotizzare per il certificato una durata inferiore a quella prestabilita in fase di emissione, il che ci consente di offrire cedole più elevate per un rendimento annualizzato del 21%.”

Sul fronte del meccanismo di funzionamento, nel caso in cui non si verifichino le condizioni per un rimborso anticipato, alle date di valutazioni intermedie sono previsti due scenari:

Se tutti i sottostanti sono pari o superiori alla Soglia Bonus (pari al 60% del Prezzo di Riferimento Iniziale), l’investitore riceve il premio del periodo e gli eventuali premi in memoria, e l’investimento prosegue. Se almeno uno dei sottostanti si trova al di sotto della Soglia Bonus, l’investitore non riceve il premio, che viene conservato in memoria, e l’investimento prosegue.

Questi, invece, i due scenari a scadenza: