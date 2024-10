YouFinance 2025: l’edizione più lunga e interattiva di sempre

Traderlink lancia l’edizione 2025 di YouFinance, il celebre evento dedicato all’educazione finanziaria, introducendo un formato mai visto prima. L’evento sarà una vera e propria maratona formativa che si estende per diversi mesi, offrendo contenuti aggiornati e attività interattive per avvicinare il pubblico al mondo degli investimenti e del trading con una formula unica.

Se vuoi aggiornamenti su Notizie Italia inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Un format plurimensile per un’esperienza immersiva

La nuova edizione di YouFinance parte già a ottobre 2024, inaugurando un percorso formativo che accompagnerà i partecipanti fino all’evento conclusivo a Rimini, previsto per il 22 e 23 maggio presso il prestigioso Centro Congressi SGR. L’obiettivo è chiaro: ampliare le possibilità di apprendimento in ambito finanziario e far sì che i partecipanti possano beneficiare di un percorso prolungato, assimilando gradualmente le nozioni essenziali per gestire al meglio i propri investimenti. Con una proposta che si sviluppa nell’arco di mesi, YouFinance 2025 risponde all’esigenza di una formazione accessibile e approfondita, con un’offerta che copre sia le basi della finanza sia tematiche di grande attualità come criptovalute e investimenti immobiliari.

Attività gratuite e un panel di esperti

YouFinance 2025 mette a disposizione un calendario ricco e gratuito di attività formative, pensate per investitori alle prime armi ma anche per chi ha già esperienza e desidera ampliare le proprie competenze. Ogni mese, guide tematiche su investimenti, trading e analisi di mercato permetteranno di approfondire argomenti di grande interesse, grazie alla partecipazione di docenti universitari, analisti e consulenti finanziari di fama internazionale. I partecipanti potranno così seguire sessioni interattive sui temi più rilevanti, dalle tecniche di trading all’analisi delle criptovalute, fino all’approfondimento sulle nuove opportunità offerte dal mercato immobiliare.

Interazione e gare di trading

Una delle novità più attese di questa edizione è l’opportunità di partecipare attivamente a webinar e seminari interattivi, con la possibilità di fare domande in diretta e di confrontarsi con esperti e altri partecipanti. Non mancheranno le gare di trading, un appuntamento ormai fisso che ogni anno attira centinaia di appassionati. Questi contest permettono di testare le proprie capacità in un ambiente competitivo, confrontandosi con altri trader e imparando sul campo in un’atmosfera stimolante e dinamica.

L’evento Conclusivo a Rimini

Il momento clou di YouFinance 2025 sarà il grande evento conclusivo a Rimini, dove la formazione si fa reale e il networking assume una dimensione centrale. Il 22 e 23 maggio i partecipanti avranno l’occasione di seguire lezioni dal vivo, interagire con esperti e vivere l’emozione delle finali delle gare di trading. Una vera celebrazione dell’educazione finanziaria che punta a creare una comunità consapevole e preparata.

Mauro Pratelli, AD di Traderlink, commenta: “Con YouFinance 2025 vogliamo dare un contributo concreto all’educazione finanziaria in Italia, offrendo una piattaforma continua e accessibile per acquisire conoscenze fondamentali. Vogliamo che ogni partecipante possa trovare il proprio percorso e crescere in modo graduale, con il supporto dei migliori esperti del settore.”

Per maggiori informazioni sull’evento e su come partecipare alle attività gratuite, visita il sito ufficiale: https://www.youfinance.it/investi-bene-2025/