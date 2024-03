YouFinance, al via l’edizione 2024: la bussola per orientarsi sui mercati finanziari

Parte la nuova edizione 2024 di YouFinance, l’evento annuale dedicato all’educazione finanziaria. Una manifestazione che punta ad essere una bussola per i risparmiatori nei mercati finanziari, presentandosi come un’importante risorsa per gli investitori italiani desiderosi di ottimizzare le proprie strategie di investimento e massimizzare il proprio potenziale finanziario.

“Con ‘YouFinance 2024’ vogliamo fornire una piattaforma unica e accessibile per acquisire una solida base di conoscenze finanziarie”, afferma Mauro Pratelli, amministratore delegato di Traderlink e fondatore di YouFinance, l’evento giunto alla sua sesta edizione che prende il via con due mesi di attività formative gratuite online, tra marzo e maggio 2024, e che si concluderà il 16 e il 17 maggio al Centro Congressi SGR di Rimini con un evento finale che rappresenterà l’occasione per unica di incontrare dal vivo i professionisti che hanno tenuto i webinar nei due mesi precedenti.

Il programma degli eventi in streaming di YouFinance 2024 è davvero ricco, a cominciare dall’evento Blockchain e Bitcoin: Impatto e Opportunità con la Crypto Entity Crew che punta a formare i risparmiatori su un tema tanto attuale quanto complesso senza le giuste guide, passando per il focus sui mercati nel breve termine, le strategie di trading part-time e le trappole psicologiche nella gestione degli investimenti.

Gli argomenti trattati sono tantissimi e spaziano da guide dettagliate sugli investimenti a contenuti dedicati al trading, passando per analisi di mercato, consulenza finanziaria e il vasto mondo delle cryptovalute. (Il programma completo è disponibile a questo indirizzo). A spiegare gli argomenti e formare gli investitori ci sono esperti di fama mondiale nel campo della finanza.

Nel corso dell’evento YouFinance 2024 sono previsti anche dei contenuti esclusivi che includono webinar e seminari tenuti da docenti accademici e interventi dedicati al settore immobiliare, anche in relazione alle blockchain che sono sempre più diffuse. Non solo: i partecipanti all’evento avranno l’opportunità di mettere alla prova le proprie abilità di trading in un ambiente simulato con denaro reale, il modo migliore per avvicinarsi a questo mondo e apprendere i segreti del settore dagli esperti.

Per ogni evento in programma è possibile perfezionare l’iscrizione direttamente dal sito di YouFinance 2024, mentre per prendere parte alla due giorni di incontri a Rimini bisognerà attendere l’apertura delle iscrizioni: l’evento sarà gratuito, ma l’iscrizione è obbligatoria.