XTB dà il benvenuto ai nuovi clienti con azioni gratuite. Atteso un boom di utili nel 2022

Con l’obiettivo di diffondere sempre più gli investimenti azionari, il broker XTB nella giornata di oggi ha lanciato la sua nuova campagna di marketing “Free Stock for a Good Start”. In particolare, questa nuova iniziativa consentirà a ciascun nuovo cliente che aprirà un conto con XTB (a partire dal 9 gennaio 2023), accetterà i termini e le condizioni della promozione ed effettuerà un deposito, riceverà un’azione gratuita dalla piattaforma.

La promozione sarà supportata da un’intensa campagna di marketing, che prevede video pubblicitari con star dello sport mondiale, fra cui le campionesse di arti marziali miste Joanna Jędrzejczyk e Jiří Procházka, nonché una campagna online con il famoso atleta di MMA Conor McGregor, tutti ambasciatori di XTB.

“Lo sviluppo della tecnologia rende gli investimenti sempre più accessibili e diffusi. Attraverso l’educazione e un’intensiva promozione, stiamo incoraggiando i singoli clienti che investono il proprio denaro a utilizzare la tecnologia, che consente loro di gestire i propri investimenti in modo semplice e intuitivo”, dichiara Omar Arnaout, CEO di XTB.

Ricordiamo che XTB è una fintech internazionale che offre la possibilità di investire in oltre 5.500 strumenti finanziari in tutto il mondo, tra cui azioni ed ETF. XTB continua ad accelerare la propria crescita, infatti, nei primi tre trimestri del 2022, ha realizzato un utile netto di quasi €153 milioni, oltre quattro volte superiore a quanto realizzato nello stesso periodo del 2021. “Un aumento così consistente è stato possibile grazie allo sviluppo intensivo delle funzionalità dell’applicazione di punta di XTB, xStation, e alla crescita del numero di strumenti finanziari offerti, oltre che alle campagne di marketing attive, supportate dagli ambasciatori di XTB, stelle dello sport di fama mondiale. Inoltre, continua Arnaout, “XTB non applica commissioni per operazioni su azioni ed ETF fino a un volume mensile di 100.000 euro”.

Per quanto riguarda la parte creativa, XTB ha collaborato con la creative agency Freundschaft, mentre per la produzione ha lavorato con l’agenzia Dobro.