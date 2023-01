Comer Industries: completata l’acquisizione di Benevelli Electric Powertrain Solutions e Sitem Motori Elettric

Comer Industries ha annunciato il closing dell’operazione di acquisizione della società e-comer, Newco dove sono stati conferiti i rami d’azienda di Benevelli Electric Powertrain Solutions e Sitem Motori Elettrici, per un Enterprise Value di circa 54 milioni di euro.

e-comer è la nuova divisione dedicata al mercato dei motori e delle trasmissioni per veicoli elettrici, settore nel quale Comer Industries intende focalizzare il proprio percorso di crescita e innovazione arricchendo la gamma di prodotti offerti al mercato.

Tale operazione, che ha comportato un cash-out alla data del closing pari a 50 milioni di euro, risulta perfettamente in linea con la strategia del Gruppo che punta ad entrare nel mercato in forte crescita dei motori e trasmissioni per veicoli elettrici, arricchendo la gamma di prodotti offerti e rafforzando ulteriormente la propria posizione di leadership sul mercato.