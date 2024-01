WisdomTree riduce le commissioni dell’ETP europeo con custodia fisica sul Bitcoin

WisdomTree ha deciso di tagliare le commissioni per i 325 milioni di dollari detenuti da WisdomTree Physical Bitcoin, che saranno ridotte a 0,35% da 0,95%. Questa mossa vedrà l’ETP diventare l’exchange-traded product (ETP) con custodia fisica sul bitcoin con i costi più bassi quotato in Europa che non partecipa a crypto lending, operazione che espone gli investitori a rischi supplementari.

Il cambiamento del management expense ratio (MER) è parte del repricing dell’intera piattaforma di Crypto ETP, che è già tra quelle a costo più basso presenti in Europa. I nuovi MER per la piattaforma saranno effettivi da lunedì 22 gennaio 2024.

Gli ETP coinvolti sono:

WisdomTree è stato il primo emittente riconosciuto di ETP a fornire agli investitori europei esposizione di livello istituzionale con custodia fisica alle crypto, successivamente al lancio di WisdomTree Physical Bitcoin nel dicembre 2019. Ora dispone di una piattaforma attentamente curata di otto Crypto ETP con custodia fisica quotati su Deutsche Börse Xetra, Swiss Stock Exchange SIX, Euronext exchange a Parigi e Amsterdam, offrendo agli investitori europei un accesso conveniente alle crypto tramite la struttura familiare dell’ETP.

Alexis Marinof, Head of Europe, WisdomTree ha commentato:

“La domanda da parte di investitori istituzionali e retail per le crypto è stata ancora una volta un argomento di discussione di primo piano. Il lancio degli exchange-traded funds (ETF) sul bicoin spot ha catturato parecchia attenzione in Europa, eppure molti investitori non sono consapevoli di essere in grado di accedere alla stessa esposizione spot sulle crypto attraverso gli ETP con custodia fisica disponibili dal 2019. Gli investitori europei interessati al bitcoin spot o specifiche esposizioni crypto possono ottenere accesso attraverso i nostri ETP a basso costo, di livello istituzionale che sono disponibili nei maggior mercati europei regolamentati.”

I crypto ETP con custodia fisica di WisdomTree offrono agli investitori un modo per ottenere l’esposizione ad una serie di cryptovalute che includono Bitcoin, Ether, Solana, Cardano, Polkadot e una selezione di crypto basket diversificati. Gli ETP consentono agli investitori di accedere alle crypto senza il bisogno di detenere le crypto valute direttamente, conservare le chiavi di accesso private o interagire con l’infrastruttura blockchain o della valuta digitale in alcun modo. Gli investitori ricevono inoltre un accesso a soluzioni storage di livello istituzionale senza la necessità di disporre di un custode o mantenere un digital wallet da soli.

Marinof ha aggiunto: