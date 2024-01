Mercato europeo degli ETF da record. Flussi in aumento del +80% rispetto al 2022

Nel 2023, i flussi nel mercato europeo degli ETF e degli ETC sono aumentati dell’80% rispetto al 2022. Questo è quanto emerge dalle ultime analisi di Morningstar secondo cui gli ETF ed ETC hanno chiuso il 2023 con flussi pari a 143,9 miliardi di euro, in deciso aumento rispetto i 79,8 miliardi di euro del 2022.

A fine 2023, il patrimonio gestito da ETF ed ETC ammontava a 1.640 miliardi di euro, in aumento del 24% rispetto i 1.320 miliardi di euro realizzati nel 2022 e ciò segna un nuovo record per il mercato dei fondi negoziati in borsa.

Questo risultato è stato reso possibile anche grazie all’incremento significativo dei flussi nel quarto trimestre del 2023. Da questo punto di vista, come vediamo nel grafico a istogrammi qui sotto, nel solo quarto trimestre il mercato europeo degli ETF ed ETC ha raccolto 45,7 miliardi di euro.

Boom di flussi azionari e obbligazionari

Le azioni si sono confermate l’asset class dominante e rappresentano ora il 69% delle masse in gestione, seguito dal reddito fisso con il 23% e dalle materie prime con una quota del 6%.

I flussi verso gli ETF ed ETC nel quarto trimestre del 2023 sono stati pari a 45,7 miliardi di euro, in aumento del 45,5% rispetto 31,4 miliardi nel terzo trimestre.

Per quanto riguarda la divisione per asset class, nel quarto trimestre i flussi verso gli ETF azionari sono stati pari a 34,6 miliardi di euro, mentre nell’intero 2023 si sono attestati a 89,7 miliardi di euro, con una crescita del 73% rispetto i 51,8 miliardi di euro raccolti nel 2022.

Nel quarto trimestre, i flussi verso gli ETF obbligazionari sono stati pari a 14,0 miliardi di euro e 57,2 miliardi di euro nel 2023, in aumento del 72% rispetto i 33,2 miliardi di euro nel 2022. Annata positiva quindi anche per li ETF obbligazionari, in particolare per i titoli di Stato, che hanno attirato flussi consistenti con l’aumento dei rendimenti.

Gli ETF attivi hanno raccolto flussi per 6,7 miliardi di euro nel 2023, e ciò ha rappresentato il 4,6% di tutti i flussi dello scorso anno.

Scendono i flussi verso gli ESG

Al contrario, gli ETF ESG nel quarto trimestre hanno raccolto flussi per 13,8 miliardi di euro, chiudendo così il 2023 con flussi per 42,3 miliardi di euro, in calo rispetto a 51,0 miliardi di euro nel 2022. I flussi verso gli ETF ESG hanno rappresentato il 29% del flussi annuali per il mercato degli ETF, un valore è stato significativamente inferiore rispetto al 64% messo a segno nel 2022.

Per quanto riguarda gli emittenti, nonostante la sua quota di mercato sia scesa leggermente al 44,1% dal 44,4%, IShares si mantiene in testa alla classifica dei flussi annuali anche nel 2023 con 65,4 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 44,7 miliardi di euro del 2022. I flussi sono stati ampiamente suddivisi tra strategie azionarie e obbligazionarie, con il patrimonio degli ETF iShares ammontava a 722 miliardi di euro nel 2023, rispetto a 586 miliardi di euro nel 2022.