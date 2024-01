HANetf: il primo ETF sull’estrazione di uranio in Europa raggiunge il quarto di miliardo AuM

Lo Sprott Uranium Miners UCITS ETF di HANetf ha nei giorni scorsi raggiunto e superato i 255 milioni di dollari di masse in gestione (AuM), il tutto dopo aver da poco superato i 200 milioni di dollari di AuM nel novembre 2023.

Uranio fondamentale nella transizione energetica

Nell’attuale contesto geopolitico, gli estrattori di uranio sono destinati a svolgere un ruolo essenziale nella transizione energetica in quanto l’urgente necessità di raggiungere obiettivi Net-zero ha costretto i leader mondiali a esplorare fonti alternative di energia pulita e il nucleare è considerato efficiente, sicuro e pulito, soprattutto in quanto produce meno emissioni di CO2 per GWh rispetto alle fonti energetiche rinnovabili come eolico, solare e idroelettrico.

La COP28, tenutasi a Dubai alla fine del 2023, ha segnato un punto di svolta importante per il settore. Infatti, durante il vertice più di 20 Paesi si sono impegnati a triplicare la capacità nucleare mondiale entro il 2050. Tra questi figurano Stati Uniti, Canada, Francia, Giappone, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito, i quali hanno invitato le istituzioni finanziarie internazionali, come la Banca Mondiale, a includere l’energia nucleare nelle loro politiche di finanziamento.

Stiamo assistendo oggi ad una fase di “rinascimento nucleare”, con la rapida costruzione di nuove centrali in tutto il mondo. Tuttavia, esiste ancora un significativo deficit di offerta di uranio per soddisfare la domanda attuale e futura.

ETF sull’industria mineraria dell’uranio

Per cogliere il potenziale di crescita di questo settore, nel maggio del 2022, HANetf ha lanciato U3O8, l’ETF segue l’indice North Shore Sprott Uranium Miners e offre un’esposizione ai titoli azionari dell’industria mineraria dell’uranio, oltre ad investire direttamente in uranio con un’esposizione pari a circa il 18%. L’ETF è stato lanciato in collaborazione con gli esperti di uranio e materie prime fondamentali per la transizione energetica di Sprott Asset Management.

Hector McNeil, Co-Founder e Co-CEO di HANetf, ha così commentato:

“U3O8 ha registrato una crescita straordinaria, diventando il più grande ETF sull’uranio e la sua estrazione in Europa. La richiesta formulata dai Paesi al termine della COP28 di triplicare la capacità nucleare mondiale è, a nostro avviso, la dimostrazione di una crescente consapevolezza che il nucleare è una parte essenziale e necessaria della transizione verso le zero emissioni”.

Tom Bailey, Head of ETF Research di HANetf, ha poi aggiunto: