21Shares quota negli Stati Uniti il nuovo Core Ethereum ETF

Il 21Shares Core Ethereum ETF (CETH) è sbarcato negli Stati Uniti. Questo non è un fondo registrato sotto la Investment Company Act del 1940; pertanto, non è sottoposto alla sua regolamentazione, a differenza di quanto accade con la maggior parte degli ETF quotati nel Paese. Il CETH è un prodotto soggetto ad alta volatilità, presentando rischi significativi e ciò non lo rende adatto a tutte le tipologie di investitori. Con un TER dello 0,21%, l’obiettivo del CETH ETF è tracciare e replicare l’andamento di Ether, la seconda criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato e andrà a rappresentare l’ultima aggiunta alla gamma di fondi disponibili negli Stati Uniti, testimoniando l’espansione e l’interesse della società verso questo mercato.

Ether (ETH) è naturalmente la valuta utilizzata sul network di Ethereum, la piattaforma di smart contract che dalla sua creazione ha rivoluzionato la tecnologia blockchain. Esattamente come nel caso di Bitcoin, anche Ethereum è una rete peer-to-peer in cui le transazioni sono pubbliche e accessibili a tutti, con la differenza che quest’ultimo non è solamente un sistema per lo scambio di valute virtuali, ma permette di sviluppare applicazioni, equiparabili a siti web o ad app per smartphone, su un network completamente decentralizzato. In altre parole, si tratta di un app store globale e “permissionless” e anche di un’innovativa piattaforma Web3.

Ophelia Snyder, co-fondatrice e presidente di 21Shares, ha dichiarato:

“21Shares è in prima linea in una rivoluzione finanziaria, poiché la domanda degli investitori per ETF sulle cripto continua ad aumentare di pari passo con l’evoluzione dei quadri normativi in tutto il mondo. La nostra missione è rendere questi asset più accessibili agli investitori e colmare il divario tra finanza tradizionale e decentralizzata, che oggi è più a portata di mano che mai. Riscontriamo una crescente accettazione del fatto che le criptovalute sono qui per restare e svolgeranno un ruolo chiave nell’evoluzione del sistema finanziario. Per quanto riguarda CETH, mentre Bitcoin è spesso classificato come una commodity in senso stretto, Ethereum presenta un caso di investimento unico. Essendo una piattaforma che alimenta l’innovazione e l’internet di nuova generazione, si allinea maggiormente con gli investimenti tecnologici, rappresentando una grande potenziale opportunità per gli investitori. In quanto ultima aggiunta alla crescente gamma di prodotti statunitensi di 21Shares, questo fondo rappresenta un passo importante per l’accessibilità agli asset digitali per gli investitori statunitensi.”

CETH è il settimo prodotto che 21Shares quota negli Stati Uniti, società che oggi conta oltre 3,2 miliardi di dollari di masse gestite. Fin dalla sua fondazione, 21Shares ha sviluppato una comprovata esperienza nello sviluppo di prodotti cripto innovativi, creando un ponte tra la finanza tradizionale e quella decentralizzata, dimostrando l’eccellenza della sua operatività e del servizio clienti, con particolare attenzione alla trasparenza, alla gestione del rischio e alla sostenibilità.