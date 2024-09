Wall Street: Dow Jones inizia settembre da nuovo record, S&P 500 reduce da quarto mese consecutivo di rialzi. Il trend dei futures

Dopo la pubblicazione del dato cruciale relativo all’inflazione degli Stati Uniti, Wall Street ha chiuso la sessione di venerdì scorso, l’ultima del mese di agosto, in territorio positivo.

Il Dow Jones ha terminato la seduta al nuovo valore record della sua storia, balzando di 228,03 punti, o dello 0,55%, a quota 41.563,08, testando anche un massimo intraday negli ultimi minuti della giornata di trading.

Lo S&P 500 ha messo a segno un rialzo dell’1,01%, per chiudere a quota 5.648,40 punti, mentre il Nasdaq Composite ha guadagnato l’1,13%, avanzando a 17.713,62 punti.

L’attenzione degli operatori di mercato si è focalizzata sul tanto atteso market mover relativo all’inflazione Usa misurata dall’indice PCE core, parametro preferito dalla Fed per monitorare il trend di crescita dei prezzi negli Stati Uniti e per decidere la direzione dei tassi sui fed funds.

Il dato è stato in linea con le attese degli analisti, crescendo a luglio dello 0,2% su base mensile, e del 2,5% su base annua.

Anche il rialzo dell’indice PCE core è stato pari a +0,2%.

In generale l’indicatore ha confermato le aspettative dei trader sull’arrivo imminente del primo taglio dei tassi Usa in più di quattro anni, nella prossima riunione della Fed del 17-18 settembre, dopo l’apertura all’allentamento della politica monetaria restrittiva arrivata in occasione del simposio di Jackson Hole dallo stesso presidente della banca centrale, Jerome Powell.

LEGGI ANCHE

Core Pce Usa: inflazione moderata, taglio tassi in vista a settembre

https://www.finanzaonline.com/notizie/tassi-fed-per-powell-e-giunto-il-momento-di-tagliare-wall-street-accelera

Dopo aver sbandato agli inizi di agosto, Wall Street è riuscita a terminare il mese in territorio positivo, con lo S&P 500 che ha riportato un progresso del 2,3% nel mese – salendo per il quarto mese consecutivo -, e il Dow Jones in rialzo di quasi l’1,8%. Il Nasdaq Composite ha messo a segno un rialzo dello 0,7%.

In attesa della prima sessione del mese di settembre di Wall Street, i futures sui principali indici azionari Usa puntano verso il basso.

Alle 8 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones perdono lo 0,04%, mentre i futures sullo S&P 500 e sul Nasdaq arretrano rispettivamente dello 0,09% e dello 0,15%.