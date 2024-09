Volkswagen valuta la chiusura di alcuni stabilimenti in Germania

Volkswagen sta considerando la chiusura delle sue fabbriche in Germania nel tentativo di ridurre i costi operativi, come parte di un più ampio programma di ristrutturazione dell’azienda. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, la casa automobilistica tedesca sta valutando la possibilità di porre fine al programma di garanzia di lavoro per circa 110.000 dipendenti in Germania.

Il CEO di Volkswagen, Oliver Blume, ha dichiarato: “La Germania perde sempre più terreno in termini di competitività”. Blume ha aggiunto che “non si può più escludere la chiusura di stabilimenti di produzione di veicoli e componenti”. La decisione di Volkswagen arriva in un momento di grandi cambiamenti per l’industria automobilistica, con molte aziende che cercano di adattarsi a nuove tecnologie e a un mercato in evoluzione. La chiusura delle fabbriche potrebbe rappresentare una delle misure più drastiche messe in atto da Volkswagen per mantenere la propria competitività a livello globale.

Il futuro di molti dipendenti è quindi incerto, e la chiusura delle fabbriche potrebbe avere un impatto significativo sull’economia locale. Tuttavia, la casa automobilistica ritiene che queste misure siano necessarie per garantire la sostenibilità a lungo termine dell’azienda.