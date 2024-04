Vontobel lancia il primo Tracker Certificate dedicato alla robotica medica

Vontobel amplia la gamma di strumenti tematici e lancia sul SeDeX un nuovo Tracker Certificate Open-End che replica l’andamento dell’indice Solactive Medical Robotics, consentendo l’esposizione a una selezione di società operanti nel settore della robotica medica.

L’indice è costruito dal provider tedesco Solactive con il supporto di ARTIS, un servizio di intelligenza artificiale che contribuisce alla costruzione del portafoglio attraverso l’utilizzo di algoritmi all’avanguardia, big data e sistemi di NLP, al fine di individuare esposizioni di società che sarebbero rimaste nascoste con gli approcci tradizionali.

Il Solactive Medical Robotics è composto da 20 società che presentano una capitalizzazione di mercato superiore al miliardo di dollari e che operano nei campi della chirurgia robotica assistita, della robotica per immagini mediche, della robotica riabilitativa e di supporto e dei sistemi chirurgici autonomi e intelligenza artificiale. L’indice viene ribilanciato semestralmente, a marzo e settembre, per garantire che rimanga al passo con i rapidi sviluppi e le innovazioni del settore.

Jacopo Fiaschini, responsabile Flow Products Distribution Italia, ha commentato:

“Con l’aumento delle aspettative di vita, il settore medico sta assumendo un’importanza sempre maggiore. Questo, unito ai passi in avanti compiuti dall’intelligenza artificiale e alla sua applicazione in campo medico, hanno portato la robotica medica a mostrare importanti potenziali di crescita. Infatti, le spese per la ricerca e lo sviluppo in questo settore sono in continuo aumento, tanto che per il 2024 si prevede che le vendite globali di tecnologia medica raggiungeranno i 557,80 miliardi di euro. Il nuovo Tracker Certificate permette agli investitori di ottenere un’esposizione a un settore in crescita, avendo al tempo stesso a disposizione uno strumento che consente loro un efficientamento della propria posizione fiscale.”

Con il lancio del Tracker Certificate sull’indice Solactive Medical Robotics salgono a 51 gli strumenti tematici proposti da Vontobel, che attraverso i suoi Tracker e Strategic Certificate permette di investire su diversi temi, tra cui l’energia pulita, l’healthcare, l’intelligenza artificiale, il metaverso e la biodiversità.