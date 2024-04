Da UniCrdit la prima emissione di Tracker Open End Certificate legata ai titoli del lusso

UniCredit ha emesso sul segmento SeDeX (Mtf) di Borsa Italiana la prima serie di 4 Tracker Open End Certificate su singoli titoli, che arricchiscono la gamma di prodotti che conta oltre 6000 prodotti a leva, più di 1100 prodotti di investimento e numerose Obbligazioni.

I prodotti consentono agli investitori di seguire l’andamento di alcune delle azioni appartenenti al settore del lusso quotate sui mercati stranieri: Aston Martin Lagonda, Burberry, Ermenegildo Zegna e Prada. La quotazione dei Certificate rifletterà l’andamento dell’azione sottostante, moltiplicato per il multiplo e convertito nel valore corrispondente in Euro attraverso il tasso di cambio, senza meccanismi di protezione del capitale.

A differenza di altri Tracker Certificate emessi in passato, questa emissione si caratterizza per l’assenza di commissioni di gestione e la possibilità di ricevere un ammontare in Euro calcolato sulla base dell’importo del dividendo distribuito dall’azione sottostante. Nel caso in cui il titolo distribuisse dividendi superiori al livello di pagamento del dividendo, i Tracker Open End Certificate liquideranno un ammontare lordo in Euro calcolato sulla base dell’importo del dividendo corrisposto dall’azione sottostante per il fattore di retrocessione (ed il multiplo), convertito in Euro tramite il tasso di cambio ove applicabile. In caso contrario, nessun ammontare aggiuntivo verrebbe corrisposto per tale periodo di osservazione dei dividendi.

I nuovi Tracker Open End Certificate permettono quindi di sfruttare una delle caratteristiche dei Certificate, cioè la possibilità di aver accesso tramite il mercato domestico a titoli quotati altrove. Per esempio, tramite questi Tracker Open End Certificate è possibile investire nell’andamento del titolo Prada in Eur senza dover accedere al mercato di Hong Kong. I prodotti sono di tipologia Open End e non prevedono quindi una data di scadenza predeterminata.

ISIN Codice di Negoziazione Sottostante Valuta di Riferimento del Sottostante Multiplo Livello di Pagamento del Dividendo Fattore di retrocessione DE000HD4P2Y8 UAMART ASTON MARTIN LAGONDA GBp 1 2 GBp 100% DE000HD4Q643 UBURBY BURBERRY GBp 1 20 GBp 100% DE000HD4Q627 UZEGNA ERMENEGILDO ZEGNA USD 1 0.024 EUR 85% DE000HD4Q635 UPRADA PRADA HKD 1 0.03 EUR 98.80%

Inoltre, i redditi da Certificate sono considerati redditi diversi (aliquota fiscale 26%) e possono quindi compensare minusvalenze pregresse in portafoglio. È possibile prendere visione delle informazioni sui nuovi prodotti aggiornate in tempo reale sul sito www.investimenti.unicredit.it