BNP Paribas allarga la gamma con i nuovi Credit Linked Lifter Callable

BNP Paribas amplia la propria gamma dei Credit Linked Certificate (CLC) con un’emissione che conta un totale di cinque nuove proposte, di cui tre su entità di riferimento finanziarie Subordinate e due Senior. Questi strumenti offrono agli investitori la possibilità di puntare sul mercato del credito tramite strumenti quotati.

I dettagli della nuova emissione

In particolare, i nuovi prodotti hanno come sottostanti: il debito Senior della Repubblica Italiana e di Stellantis, che offrono un premio annuale a scadenza rispettivamente del 38% e del 51,20%; il debito Subordinato di Mediobanca e Assicurazioni Generali, con premi annuali a scadenza del 54,40%, e 48,80% e il debito Subordinato di Intesa Sanpaolo con premio annuale a scadenza del 55,20%. Tutti i certificati offrono premi annuali tra il 4,75% p.a. e il 6,90% p.a. dell’Importo Nozionale (20.000 euro) ove non si verifichi un Evento di Credito sull’Entità di Riferimento.

I nuovi Credit Linked Lifter Callable hanno una durata di 8 anni (con scadenza il 30 giugno 2032). Tuttavia, grazie alla caratteristica della Callability, in corrispondenza di ciascuna Data di Rimborso Anticipato, e con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi prima di tale data, l’Emittente (BNP Paribas) ha la facoltà di liquidare anticipatamente i Certificate al 100% dell’Importo Nozionale (20.000 euro). In tal caso, il Certificate liquida l’Importo Nozionale più un premio annuale cumulativo, pari al premio annuale moltiplicato per il numero di anni trascorsi. Ad esempio, in caso di rimborso anticipato al terzo anno, il premio annuale cumulativo sarà pari al premio annuale moltiplicato per 3 anni. A scadenza, se non si è verificata la Callability e un evento di credito sull’entità di riferimento, i CLC rimborsano il 100% dell’Importo Nozionale e pagano un premio cumulativo pari al premio annuale moltiplicato per l’intera durata del Certificate (8 anni).

Abbiamo parlato di rischio di credito, che rappresenta il focus di questa tipologia di prodotto. Gli eventi di credito sono eventi avversi atti a compromettere la capacità di una determinata entità di riferimento di adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento. Il verificarsi di un evento di credito durante la vita del Certificate ha come conseguenza la scadenza anticipata del prodotto. In tal caso, viene interrotto quindi il pagamento dei premi annuali e l’investitore riceve un rimborso pari all’importo nozionale moltiplicato proprio per il tasso di recupero stabilito dall’ISDA (International Swaps & Derivatives Association) con conseguente perdita parziale o totale del capitale investito.

La lista completa dei nuovi CLC

Per maggiori informazioni sui prodotti visita il link: https://investimenti.bnpparibas.it/prodotti-di-investimento/credit-linked/clc-callable-lifter/

Per vedere la brochure dei nuovi prodotti vai qui: https://investimenti.bnpparibas.it/globalassets/clc_callable_lifter_def.pdf