Spectrum Markets si rafforza in Germania grazie alla partnership con Baader Bank

Spectrum Markets, il mercato paneuropeo per strumenti finanziari, annuncia oggi l’ingresso di Baader Bank, fornitore di servizi di investimento e bancari leader in Europa, con sede in Germania, in qualità di nuovo membro.

Baader Bank, che ha alle spalle oltre quarant’anni di attività nella negoziazione di strumenti finanziari, offre ai suoi partner e agli investitori istituzionali un accesso ininterrotto ai mercati dei capitali attraverso piattaforme di trading integrate. Negli ultimi anni, Baader ha inoltre ampliato significativamente la sua clientela di broker retail, un fattore che contribuirà a consolidare la presenza di Spectrum in Germania.

Nell’ambito di questa partnership strategica, Baader Bank fungerà da intermediario così da facilitare le operazioni dei suoi clienti su Spectrum Markets. I broker di Baader che si uniscono alla venue avranno accesso alla tecnologia all’avanguardia di Spectrum con un sistema di connettività semplificato, al fine di accelerare il processo di onboarding e ridurre i costi superflui.

Un fattore determinante che ha guidato questa partnership è la crescente richiesta di orari di negoziazione estesi da parte dei clienti di Baader, una tendenza che sta guadagnando sempre più terreno nel panorama europeo degli investimenti retail. La connessione con Spectrum permette di dare una risposta a tale domanda: eseguire operazioni di trading attraverso Spectrum consente agli investitori individuali di negoziare al di fuori degli orari tradizionali, grazie alla capacità di trading 24/5 della venue, restando sempre all’interno di un ambiente regolamentato.