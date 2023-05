Vontobel amplia l’offerta tematica sulle energie rinnovabili con due Tracker Certificate Open-End che replicano rispettivamente il Solactive Solar Technology Index e il Solactive Wind Technology Index.

Su cosa investono i nuovi prodotti?

Il Solactive Solar Technology Index è composto da 30 società con un’esposizione significativa al settore dell’energia solare e all’intera catena del valore, dalla produzione e distribuzione, fino all’installazione e alla manutenzione, passando per lo sviluppo tecnologico e la produzione di accessori e servizi. Per rientrare nell’indice, le società devono essere quotate su una borsa valori di un mercato sviluppato, avere una capitalizzazione di mercato superiore al miliardo USD e un volume di scambi giornaliero degli ultimi tre mesi di oltre 2 milioni USD. L’Indice viene ribilanciato su base semestrale.

Il Solactive Wind Technology Index è composto da 20 società del settore eolico globale. Sono incluse le aziende più promettenti dell’intera catena del valore, tra cui i produttori di turbine eoliche, i gestori di parchi eolici e di reti elettriche, nonché i fornitori del settore. Le società devono essere quotate sulla borsa valori di un mercato sviluppato, avere un volume di scambi giornalieri maggiore o pari a 2 milioni di dollari statunitensi e una capitalizzazione di mercato superiore o pari a 1 miliardo di dollari. L’indice è ribilanciato ogni sei mesi.

In entrambi gli indici la selezione viene effettuata tramite l’utilizzo di ARTIS, un algoritmo sviluppato da Solactive, che analizza l’universo azionario sulla base dei dati societari disponibili al pubblico. In questo modo, ARTIS ricerca lungo l’intera catena di valore quelle società che hanno un legame significativo con il tema d’investimento in focus.

Posizionarsi sul megatrend delle rinnovabili

“Questi nuovi certificati offrono agli investitori l’opportunità di posizionarsi sul megatrend delle energie rinnovabili, che negli ultimi anni ha acquisito sempre maggior rilievo e che è destinato a crescere. Con questi nuovi Tracker, gli investitori possono accedere a un universo di investimento in continua espansione offerto dalle energie rinnovabili, senza dover selezionare i titoli in autonomia ma potendo fare affidamento all’ expertise qualitativa e quantitativa di un Index Provider come Solactive” ha commentato Jacopo Fiaschini, responsabile Flow Products Distribution Italia.

I due prodotti ampliano l’ulteriormente l’offerta tematica di Vontobel sulle energie alternative che già conta 3 Strategic Certificates (Nuclear Energy, Green Energy e Green Technology) e di un Tracker Certificate sull’Idrogeno, per un totale di sei prodotti.