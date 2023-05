Prende il via oggi la seconda edizione di “SG TRADING MASTERS 2023”, il concorso di Societe Generale in collaborazione con il broker online DEGIRO, mirato a diffondere la conoscenza sugli strumenti finanziari quotati in Borsa, quali certificati ed ETC/ETN.

Il concorso è rivolto alle persone fisiche maggiorenni residenti o domiciliate in Italia e che si qualificano come utenti non professionali ai sensi del Regolamento. Sono previste due fasi indipendenti e distinte. La prima (dal 2 maggio all’11 giugno) si focalizza sulla formazione teorica sulle azioni e sugli strumenti finanziari di Societe Generale negoziati su SeDex e ETFplus, la seconda (dal 12 al 30 giugno) offre la possibilità ai partecipanti di mettere in pratica le proprie competenze mediante una piattaforma di trading online dove si potrà investire un capitale virtuale di 100.000 euro. Sarà possibile, inoltre, operare virtualmente anche su covered warrants di Societe Generale e su una selezione di azioni italiane.

Oltre alla Graduatoria Individuale, il Trading Game prevede l’aggiunta di due nuove graduatorie per questa seconda edizione: la Graduatoria Squadre e la Graduatoria Miglior Performance giornaliera. Queste due graduatorie aggiuntive mirano a stimolare rispettivamente la collaborazione tra gli investitori e la partecipazione continua sulla piattaforma di negoziazione virtuale.

Costanza Mannocchi, Head of Exchange Trade Products in Italia di Societe Generale afferma: