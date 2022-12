Villeroy (BCE): per domare inflazione tassi di interesse a +50 pb a dicembre

La Banca Centrale Europea dovrebbe aumentare i tassi di interesse di 50 punti base questo mese per contribuire a domare l’impennata dei prezzi al consumo. Così ha dichiarato il membro del Consiglio direttivo Francois Villeroy de Galhau, aggiungendo che l’inflazione raggiungerà il picco nella prima metà del 2023. “Penso che sia auspicabile portare i tassi al 2%, quindi un aumento di 0,5 o 50 punti base”, ha dichiarato domenica il governatore della Banca di Francia in un’intervista alla televisione LCI.

La BCE deciderà sui tassi di interesse il 15 dicembre e i mercati propendono per un aumento di 50 punti base, dopo aver indicato in precedenza un possibile terzo rialzo consecutivo di 75 punti base. Utilizzando un’analogia calcistica, Villeroy ha detto che un aumento al 2% segnerà la fine del primo tempo per raggiungere una normalizzazione dei tassi in una partita che ha raggiunto un punto di svolta, ribadendo la sua aspettativa che la BCE possa passare a un ritmo più lento di rialzi dei tassi l’anno prossimo. “Nella seconda metà della partita i tassi continueranno a salire, ma non posso dire dove si fermeranno”, aggiungendo che gli aumenti diventeranno più flessibili e a un ritmo più lento. Questa seconda metà della lotta all’inflazione sarà più lunga e potrebbero essere necessari altri due o tre anni per avere i prezzi completamente sotto controllo, ha detto il governatore.