BNP Paribas THEAM Quant e Exane Research lanciano il nuovo fondo tematico New Energy Opportunities

Le strategie BNP Paribas THEAM Quant e BNP Paribas Exane Research annunciano un ampliamento della loro attuale partnership sui prodotti tematici con il lancio del fondo THEAM Quant New Energy Opportunities (NEO). Il fondo rappresenta la prima di una serie di soluzioni che affrontano i principali temi di “meta” investimento del futuro.

La strategia sottostante si avvale dell’approccio agli investimenti dinamico e diversificato di BNP Paribas QIS, che combina l’elaborazione di dati grazie all’intelligenza artificiale (AI) con analisi effettuate da esperti del settore.

La strategia mira a identificare le principali attività, tecnologie e investimenti più in linea con il tema della transizione verso il Net Zero. L’indagine da parte dell’analisi fondamentale viene quindi arricchita dall’apporto dei Big Data, grazie a cui è possibile classificare le aziende in base alla loro esposizione a tali attività. Questo approccio consente di valutare la solidità finanziaria di lungo periodo delle società selezionate, migliorando così il profilo di rischio-rendimento complessivo del fondo.

La strategia persegue una esposizione alle società che rientrano nella classifica “Investimenti sostenibili”, nel contesto della normativa europea MIFID II, comprese quelle che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite senza un impatto negativo su altri target, e che seguono buone pratiche di governance. Al contempo, sono escluse quelle che operano in settori che generano un’elevata quantità di emissioni di carbonio o che sono oggetto di discussione, che non rispettano le linee guida del Global Compact delle Nazioni Unite, quelle che sono coinvolte in gravi controversie in ambito ESG o che presentano fondamentali finanziari deboli.

Questo universo di allocazione comprende una selezione di società caratterizzate da liquidità a livello mondiale, suddivise in tre regioni principali – Europa, Nord America e Asia – ponderate attraverso un processo di ottimizzazione quantitativa e riequilibrate su base trimestrale.

Roberto Bartolomei, Head of BNP Paribas Global Markets’ Sales per i fondi THEAM Quant, ha commentato:

“Siamo lieti di offrire ai nostri clienti la possibilità di accedere alle crescenti opportunità di investimento all’interno del nuovo ecosistema energetico, che si sta sviluppando intorno ai target governativi globali volti al raggiungimento del net zero entro il 2050. In particolare, con questo fondo siamo in grado di bilanciare la domanda di diversificazione da parte degli investitori con un approccio d’investimento ad alta convinzione, grazie non solo alla ricerca indipendente di altissimo livello di Exane, ma anche alle tecnologie Big Data e all’intelligenza artificiale.”

Vincent Berard, Head of BNP Paribas Global Markets’ Product Strategy di THEAM Quant funds, ha affermato:

“Con il crescente interesse per gli investimenti sostenibili e tematici, questo fondo rappresenta uno dei più interessanti prodotti di investimento tematico presenti attualmente sul mercato. Grazie al mix unico tra le competenze di ricerca leader di mercato di Exane e le skill di stock-picking di QIS, intendiamo selezionare le società più solide e dinamiche dal punto di vista finanziario nel quadro di questo “meta” tema d’investimento, il tutto in un contesto altamente disciplinato.”

Frank Megel, Director of Research di BNP Paribas Exane, ha dichiarato: