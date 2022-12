Crypto: Bitget condivide Merkle Tree Proof of Reserves per migliorare la trasparenza

Il crypto exchange, Bitget ha annunciato il lancio della sua pagina Proof of Reserves (PoR), che dimostrerà agli utenti che è un exchange full-reserve. Bitget utilizza il metodo crittografico ad Albero di Merkle (Merkle Tree), che approva che gli asset degli utenti conservati sulla piattaforma sono salvaguardati.

La pagina Proof of Reserves fornisce agli utenti numerose informazioni sull’argomento, tra cui alcuni elementi fondamentali come il “Merkle Validator” (Validatore Merkle), le Istantanee (Snapshot) mensili che presentano il saldo delle Pool di Riserve (Reserve Pools), nonché il modo in cui l’Albero di Merkle supporta e dimostra l’autenticità e la coerenza dei dati presentati da Bitget. Le istantanee dei portafogli di riserva sulla piattaforma e gli asset degli utenti servono come prova rassicurante e dimostrano che i loro asset sono detenuti almeno in un rapporto 1:1.

Per migliorare ulteriormente la trasparenza e garantire l’accuratezza delle informazioni contenute nella pagina, Bitget lancia anche un nuovo strumento, “Merkle Validator”, che consente agli utenti di effettuare un’autoverifica dei propri conti. La funzione consente agli utenti di verificare la sicurezza dei propri fondi in pochi semplici passi. Gli utenti possono verificare lo stato della “Foglia di Merkle” (Merkle Leaf) dei loro beni all’interno della struttura dati ad Albero di Merkle. Bitget si impegna inoltre a effettuare verifiche regolari dei PoR per assicurarsi che i saldi e lo stato degli asset degli utenti all’interno delle sue riserve siano sempre aggiornati.