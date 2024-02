Vanguard e Directa siglano partnership per ETF a commissioni zero

Directa Sim, pioniere del trading online, e Vanguard, una delle più grandi società di gestione al mondo, hanno siglato una partnership per mettere a disposizione dei quasi 80.000 clienti di Directa la gamma di ETF Vanguard, come l‘azionario globale Vanguard FTSE All-World UCITS ETF e la gamma di ETF multi asset LifeStrategy, che potranno essere acquistati a commissioni zero.

Nel dettaglio, la proposta di commissioni zero è relativa a ordini di acquisto per un controvalore minimo di 2.500 euro e riguarda tutti gli ETF Vanguard quotati su Borsa Italiana. Oltre che per i costi bassi, gli ETF di Vanguard si contraddistinguono per essere tutti a replica fisica e costruiti su sottostanti core, garantendo un’elevata diversificazione, trasparenza e liquidabilità attraverso l’utilizzo di indici in grado di rappresentare le singole asset class nella loro massima estensione.

Questo è uno dei motivi per cui Vanguard ha scelto di utilizzare come benchmark di riferimento per i propri ETF azionari gli indici FTSE che, rispetto ad altri, sono più diversificati e coprono una capitalizzazione di mercato più elevata.

“Directa ha dato ascolto alle numerosissime richieste dei propri Clienti di stipulare un accordo di questo genere (per primi in Italia) con l’iconico leader degli ETF. E’ un incontro naturale fra due innovatori, ognuno nel suo ambito, che continuano a migliorare l’offerta per i propri Clienti, ha dichiarato Massimo Segre, Presidente Directa SIM. “I prodotti LifeStrategy sono una componente molto semplice da utilizzare per gli investitori autonomi che non hanno tempo o voglia di approfondire tutte le dinamiche dei mercati finanziari”.

Questa iniziativa riflette l’impegno di Directa Sim nel fornire ai propri clienti opportunità di investimento all’avanguardia, con accesso a strumenti finanziari di alta qualità, offerti da una delle principali società di gestione del mondo. L’accordo si traduce in un’ulteriore evoluzione dei prodotti di investimento online per il pubblico retail, rendendo accessibili agli investitori soluzioni di investimento di alto livello a costi estremamente competitivi.