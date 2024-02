Da HANetf la prima Thematic & Digital Assets Review del 2024 su ETF ed ETC

HANetf ha pubblicazione la prima Thematic & Digital Assets Review del 2024. Pubblicata due volte l’anno, la Review approfondisce le tendenze degli investimenti tematici includendo i commenti dei partner esperti di HANetf, un sondaggio sugli ETF e sugli ETC e un’analisi delle performance.

Quest’ultima edizione ha rilevato che il 69% degli intervistati prevede che il nucleare sarà l’opzione energetica a basse emissioni di carbonio più interessante per gli investitori nel prossimo anno. Si ritiene, infatti, che si stia assistendo a una sorta di “rinascimento nucleare” grazie alla rapida costruzione di centrali in tutto il mondo. Per fare un esempio, lo scorso settembre il Giappone ha riavviato la sua dodicesima centrale nucleare dalla fine del 2015 dopo aver chiuso tutti gli impianti in seguito all’incidente di Fukushima del 2011. Tuttavia, dato che esiste un significativo deficit di offerta di uranio, gli estrattori di uranio dovranno aumentare la produzione per soddisfare la domanda e per sostenere questo “rinascita”.

Sprott Uranium Miners UCITS ETF è il prodotto più grande d’Europa che fornisce proprio un’esposizione agli estrattori e all’uranio fisico con 305 milioni di dollari di AUM. Il sondaggio ha anche rilevato che gli investitori sono più positivi riguardo all’India come mercato emergente (56%) con, invece, la Cina al secondo posto (17%). Nel quarto trimestre del 2023, HANetf ha, per questo, lanciato il primo ETF ESG sull’India digitale in Europa, l’INQQ India Internet & Ecommerce ESG-S UCITS ETF per fornire un’esposizione alla rapida digitalizzazione dell’India.

Insieme a uranio e mercati mergenti, l’analisi delle performance dal 2023 ha visto anche gli asset digitali al centro della scena con diversi ETC sule principali criptovalute che hanno registrato ottimi rendimenti come ETC Group Physical Bitcoin (BTCE) con +150%.

Sempre all’interno del sondaggio, l’ETF product Manager di Sprott Asset Management Jacob White illustra l’opportunità d’investimento negli estrattori di rame dato che gli impegni per il Net-zero spingono la domanda di materiali per la transizione energetica. Cogliendo questa occasione, nel quarto trimestre del 2023, HANetf e Sprott hanno stretto una partnership per lanciare lo Sprott Copper Miners ESG-screened UCITS ETF (CPPR) che offre un’esposizione ESG proprio agli estrattori di rame.

Nel frattempo, il Business Development Manager del Wealth Management di The Royal Mint Steven Jones parla degli investimenti in oro durante l’attuale policrisi. HANetf e The Royal Mint hanno stretto una partnership per lanciare The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC che custodisce oro al 100% in lingotti di provenienza responsabile della London Bullion Market Association (LBMA) post 2019 – il più alto standard disponibile. Inoltre, nel gennaio del 2024, la RMAU ha raggiunto l’obiettivo di avere più della metà dell’oro in custodia composto da lingotti d’oro riciclati al 100%.

Hector McNeil, Co-Founder e Co-CEO di HANetf, ha così commentato: