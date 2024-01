J.P. Morgan amplia la gamma con tre nuovi ETF attivi con focus sulle large cap Usa

J.P. Morgan AM, attualmente il maggiore provider di ETF attivi dell’industria per masse in gestione, ha lanciato oggi tre nuovi ETF azionari attivi che investono su large cap statunitensi facendo leva su un approccio di investimento collaudato nel tempo e su team di gestione di comprovata esperienza.

Come funzionano i nuovi ETF di JP Morgan

I tre nuovi ETF Attivi lanciati oggi da JP Morgan sono:

JPMorgan Active US Core UCITS ETF (ticker: JUSE):

JUSE offre agli investitori un portafoglio composto delle migliori idee su società statunitensi a grande capitalizzazione e ha come benchmark di riferimento l’indice S&P 500.

L’obiettivo è quello costruire un portafoglio che sovraperformi regolarmente il benchmark concentrandosi sulle migliori idee di investimento, con un orizzonte temporale di lungo termine. Al lancio, JUSE deterrà tra gli 80 e i 90 titoli e avrà un Total Expense Ratio (Ter) di 39 punti base.

JPMorgan Active US Value UCITS ETF (ticker: JAVA):

JAVA ha invece come indice di riferimento il Russell 1000 Value, combina due strategie di gestione collaudate in casa J.P. Morgan Asset Management: U.S. Value, che si concentra su società di elevata qualità le cui azioni sono interessanti dal punto di vista delle valutazioni, e Large Cap Value, che si concentra prevalentemente sulla valutazione di società sottovalutate.

Dalla combinazione al 50% di questi approcci complementari fondamentali, gli investitori avranno accesso a un ETF ben bilanciato nella categoria large cap value, che mira a individuare le società che si trovano all’intersezione tra qualità e valore. Gestito da Clare Hart, Andrew Brandon, David Silberman e Scott Blasdell, JAVA deterrà tra i 130 e i 200 titoli al lancio e avrà un Ter di 49 punti base.

JPMorgan Active US Growth UCITS ETF (ticker: JGRO)

JGRO utilizza come benchmark l’indice Russell 1000 Growth e mira a individuare le opportunità di crescita sottovalutate dal mercato e le società che possiedono un buon momentum.

Come JAVA, anche JGRO combina due delle strategie azionarie attive di J.P. Morgan Asset Management: Large Cap Growth e Growth Advantage, che saranno integrate al 50% per costruire un portafoglio diversificato di titoli growth statunitensi.

Pur essendo principalmente focalizzati sui titoli large cap, i Portfolio Manager Giri Devulapally, Felise Agranoff e Tim Parton hanno la flessibilità di investire nelle migliori società growth, indipendentemente dalla loro capitalizzazione di mercato.

Al momento del lancio, JGRO avrà tra i 100 e i 140 titoli e un Ter di 49 punti base.

JUSE, JAVA e JGRO sono stati quotati su London Stock Exchange, Borsa Italiana e Deutsche Börse Xetra.