Unipol: in arrivo la trimestrale, per Barclays dividendo a 0,8€

In calendario oggi il cda di Unipol, che domattina, prima dell’apertura dei mercati, diffonderà i risultati del 2024. La società italiana è seguita con rating “overweight” da Barclays, che ha recentemente diffuso uno studio sul settore assicurativo europeo. Ecco i punti chiave della ricerca e le attese sui conti di Unipol.

Se vuoi aggiornamenti su Dati Bilancio Italia inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Barclays “Positive” sulle assicurazioni europee

In uno studio datato 6 febbraio Barclays ha ribadito la raccomandazione “Positive” sul settore assicurativo del Vecchio Continente. “Non prevediamo grandi cambiamenti rispetto alle recenti tendenze operative e ci aspettiamo aggiornamenti sui trend di prezzo e inflazione nel ramo danni, sulle perdite da incendi boschivi e sul ciclo della riassicurazione”, afferma la banca d’affari britannica. Le maggiori possibilità di rialzi dei prezzi sono legate “a sorprese nei programmi di ritorno di capitale, con particolare attenzione a Munich Re, L&G e Unipol”.

Per Barclays, il settore assicurativo sta “tenendo il passo, ma non ha ancora subito una rivalutazione sostanziale. I fondamentali rimangono solidi in un contesto macroeconomico mediocre, che storicamente ha favorito una buona performance dei titoli”. Nel breve termine, il livello dei tassi terminali della Bce potrebbe favorire o meno la performance relativa delle assicurazioni rispetto alle banche, a seconda che si avvicini rispettivamente all’1,5% o al 2%.

I bilanci restano robusti e gli indicatori di solvibilità dovrebbero mantenersi nella fascia alta dei target, o persino al di sopra degli stessi. Le prospettive per la distribuzione di valore agli azionisti restano positive e Barclays prevede addirittura alcune sorprese favorevoli. L’ultimo trimestre del 2024, spiega la banca, “è stato caratterizzato da condizioni meteo relativamente favorevoli”, mentre l’inizio del 2025 è stato turbolento, soprattutto per gli assicuratori statunitensi e i riassicuratori europei, ma anche Zurich, AXA e Allianz potrebbero subire alcune perdite.

Le previsioni di Barclays sul dividendo di Unipol

Per quanto riguarda Unipol, “ci aspettiamo che il management allinei il payout ratio del dividendo alla media di settore, annunciando un dividendo di 80 centesimi di euro, circa l’8% sopra il consenso”, afferma Barclays.

Nel 2024 la società ha staccato una cedola da 38 centesimi, quindi il dividendo dovrebbe sostanzialmente raddoppiare, con un dividend yield atteso di almeno il 5,5% sulla base delle quotazioni attuali (in area 13,6-13,7 euro).

Barclays (overweight) assegna a Unipol un target price di 14,0 euro, lievemente al di sopra del prezzo obiettivo medio di 13,88 euro indicato dagli analisti che coprono il titolo (5 consigli d’acquisto e una neutrale). Raccomandazioni “buy” per Intesa, Equita e Berenberg, “outperform” per Mediobanca e “neutral” per Intermonte.

Da inizio anno, Unipol ha registrato un rialzo del 15% dopo aver guadagnato il 150% nel corso del 2024.

Le stime sui conti di Unipol e i temi caldi della trimestrale

I risultati dei nove mesi hanno confermato che il Gruppo assicurativo è ben avviato a superare l’obiettivo cumulativo di 2,3 miliardi di euro di utile netto fissato nel piano strategico 2022-24.

Il consensus di Bloomberg sul full year 2024 di Unipol indica ricavi in crescita del 4,6% a 15,76 miliardi di euro e un utile ante imposte di 1,46 miliardi (-6,8%), con un risultato netto positivo di 1,09 miliardi (-1,1%).

Secondo gli analisti, l’attenzione sarà probabilmente rivolta al raggiungimento dell’obiettivo di combined ratio al 92,6%, fissato nel piano strategico, dopo che il rapporto è salito al 93,9% nei primi nove mesi a seguito di una sentenza del tribunale di Milano in materia di risarcimenti per lesioni personali. Un altro tema chiave sarà il dividendo, in considerazione della modifica della struttura della holding Unipol Gruppo.