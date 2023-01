UniCredit ex Russia: utile netto di €1,4 miliardi, ricavi netti €4,7 mld in IV trimestre

UniCredit, la banca italiana guidata dal ceo Andrea Orcel, ha annunciato di aver riportato nel quarto trimestre del 2022, esclusa la Russia, un utile netto di €1,4 mld, in rialzo del 7,9 per cento trim/trim e in rialzo del >100 per cento a/a.

I ricavi totali del quarto trimestre si sono attestati a €5,4 mld, in rialzo del 20,0 per cento trim/trim e in rialzo del 25,4 per cento a/a.

I ricavi netti sono ammontati a €4,7 miliardi, in rialzo del 11,4 per cento trim/trim e in rialzo del 34,9 per cento a/a.

Il margine di interesse (‘NII’) è stato pari a €3,2 miliardi, in rialzo del 42,5 per cento trim/trim e in rialzo del 40,8 per cento a/a.

Le commissioni sono state pari a €1,6 mld, in calo del 1,7 per cento trim/trim e in calo del 4,4, per cento a/a.