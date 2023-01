UniCredit annuncia risultati record in IV trimestre e migliori risultati intero anno del decennio

UniCredit, la banca italiana guidata dal ceo Andrea Orcel, ha annunciato di aver riportato risultati record nel quarto trimestre del 2022 e i migliori risultati Full Year del decennio.

“Gli eccellenti risultati trimestrali e annuali dimostrano la compiuta trasformazione di UniCredit quale banca con una più solida posizione patrimoniale e in grado di resistere alle pressioni macroeconomiche”, si legge nella nota di Piazza Gae Aulenti.

In particolare, “il Gruppo, esclusa la Russia, ha conseguito una crescita record dei ricavi sostenuta dal contesto favorevole deitassi d’interesse e dal forte slancio commerciale. Questo ha determinato ricavi netti pari a €4,7 miliardi nel quarto trimestre del 2022, in rialzo del 34,9 per cento anno su anno, e di €18,1 miliardi per il FY22, con un incremento del 14,7 per cento anno su anno. Il risultato riflette l’elevata redditività aggiustata per il rischio, con raggiungimento degli obiettivi su tutte le leve chiave e in tutti i business, sostenuto dalla significativa crescita del margine di interesse” (quest’ultima, sostenuta dal rialzo dei tassi avviato dalla Bce).

Esclusa la Russia, UniCredit ha riportato nel quarto trimestre del 2022 un utile netto di €1,4 mld, in rialzo del 7,9 per cento trim/trim e in rialzo del >100 per cento a/a; un RoTE al 12,2 per cento, in rialzo di 0,8 p.p. trim/trim e in rialzo di 6,9 p.p a/a; un EPS diluito a €0,73, in rialzo del 10,9 per cento trim/trim e in rialzo del >100 per cento a/a.

Il CET1 ratio di Gruppo (contabile) è pari al 16,00 per cento, in rialzo di 59 pb trim/trim e in rialzo 97 pb a/a; il CET1 ratio di Gruppo (proforma) è pari 14,91 per cento, in rialzo 78 pb a/a.