UniCredit ha emesso sul SeDeX-MTF di Borsa Italiana una nuova serie di oltre 100 Bonus Certificate su indici e azioni italiane ed internazionali. Si tratta di 45 Bonus Cap e 49 Top Bonus che offrono bonus condizionati compresi tra il 105% e il 134%.

Un’emissione interessante per diverse ragioni: dal timing del lancio alle caratteristiche dei Bonus Certificate divisi tra Bonus Cap e Top Bonus. In primis, i nuovi prodotti di UniCredit arrivano in un clima di incertezza sui mercati a causa delle tensioni geopolitiche, dell’inflazione e delle politiche delle banche centrali. In un contesto di mercato simile, i Bonus Certificate possono risultare strumenti efficienti in questa fase di volatilità elevata: grazie alla loro struttura infatti sono strumenti che permettono di “monetizzare” la volatilità, ed offrire rendimenti interessanti fino al raggiungimento delle barriere, che a seconda della tipologia di prodotto possono essere continue (per i Bonus Cap) oppure a scadenza (per i Top Bonus).

Le due tipologie di Bonus Certificate

I Bonus Cap permettono di ricevere un bonus a scadenza se il sottostante ha sempre mantenuto un valore superiore al livello di barriera, posta per questa emissione tra il 60% e il 65% del valore iniziale. Viceversa, nel caso in cui il valore del sottostante, in un qualsiasi momento della vita del prodotto sia pari o inferiore al livello barriera, a scadenza verrà corrisposto un valore pari alla performance del sottostante, fino a un massimo pari al livello del cap. Essendo dei Certificate a capitale condizionatamente protetto, i Bonus Cap consentono di ottimizzare il rendimento del portafoglio sia in caso di moderato rialzo, che in caso di moderato ribasso o di stabilità del sottostante. Sono quindi ideali in un contesto di mercato laterale.

I Top Bonus permettono di ricevere un bonus a scadenza se il sottostante a scadenza quota ad un valore pari o superiore al livello di barriera, posta per questa emissione tra il 50% e il 70% del valore iniziale. A differenza dei Bonus Cap quindi, la barriera è Europea e viene valutata solamente alla data di osservazione finale a scadenza e non in continuo. Nel caso in cui a scadenza il valore del sottostante sia inferiore al livello barriera, verrà corrisposto un valore pari alla performance del sottostante.

È possibile prendere visione delle informazioni sui prodotti aggiornate in tempo reale sul sito www.investimenti.unicredit.it