eToro presenta ValueGurus: l’innovativo portafoglio per investire come i grandi esperti del value investing

eToro, la community di social investing, nella giornata di oggi ha annunciato il lancio di ValueGurus, un portafoglio che offre agli investitori retail un’esposizione a lungo termine alle società selezionate da personalità finanziarie influenti che perseguono un approccio di value investing.

Il portafoglio in questione si caratterizza come una soluzione alternativa e concreta alle diverse opinioni su cosa rappresenti al momento una buona opportunità di acquisto, andando a raccogliere le scelte di investimento dei leader della finanza. eToro ha infatti analizzato le loro scelte di allocazione, esaminando i documenti 13F di alcuni dei principali fondi comuni e hedge, tra cui Baupost Group e ValueAct Capital, selezionando le partecipazioni più popolari e includendole in ValueGurus.

Ricordiamo che il modulo 13F della Securities and Exchange Commission (SEC) è un rapporto trimestrale che deve essere presentato da tutti i gestori di investimenti istituzionali con almeno 100 milioni di dollari di attività in gestione.

Facilitare le decisioni di investimento

Nel tentativo di aiutare gli investitori retail a prendere decisioni di investimento più informate, abbiamo voluto presentare loro uno strumento credibile e pubblicamente disponibile che può essere preso in considerazione quando si prendono decisioni di investimento, spiega Dani Brinker, Head of Investment Portfolios di eToro. “I documenti 13F sono un ottimo strumento finanziario in quanto forniscono un livello ulteriore di trasparenza sulla composizione del portafoglio e sui titoli scelti dai principali fondi comuni e hedge fund. Per aiutare i nostri utenti a investire come loro, abbiamo utilizzato i dati 13F per creare un portafoglio completamente gestito che offre loro un’esposizione a ciò che i migliori della finanza stanno acquistando.

I 10 titoli che compongono il portafoglio in partenza vantano una capitalizzazione di mercato media ponderata di oltre 415 miliardi di dollari Usa e includono Google (Alphabet) e Mastercard. Inoltre, il portafoglio sarà ribilanciato ogni trimestre dopo l’aggiornamento dei documenti 13F, seguendo una metodologia automatizzata, testata e non discrezionale nella scelta degli asset. ValueGurus si aggiunge all’offerta esistente di portafogli eToro che rispecchiano le strategie di investimento di influenti personalità finanziarie come Warren Buffett, Edgar Wachenheim, e Carl Ichan.