Capital Group lancia il fondo Multi-Sector Income in partnership esclusiva con UBS GWM

Capital Group, una delle società di investimento più grandi al mondo, con un patrimonio in gestione di oltre 2.100 miliardi di dollari, ha lanciato Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (“MSI”) attraverso una partnership di distribuzione esclusiva con UBS Global Wealth Management per gli investitori in Europa e Asia.

MSI combina quattro settori chiave del reddito fisso con caratteristiche di reddito distintive – obbligazioni societarie investment-grade e ad alto rendimento, obbligazioni dei mercati emergenti e credito cartolarizzato – in un unico portafoglio, offrendo il potenziale per un rendimento interessante ma affidabile.

Altri potenziali vantaggi del fondo sono la diversificazione con quattro driver di reddito, la flessibilità di modificare l’esposizione con mercati in continua evoluzione e un profilo di rischio bilanciato.

Il fondo è concepito per offrire un elevato livello di reddito corrente e di rivalutazione del capitale. Questo fondo UCITS domiciliato in Lussemburgo è gestito dallo stesso team d’investimento della strategia Multi-Sector Fixed Income statunitense, che è stata lanciata nel 2019. Coerentemente con l’approccio d’investimento di Capital Group, la strategia si avvale del contributo di 5 gestori di portafoglio, con un’esperienza media di 23 anni, anziché di un unico gestore.

Mike Gitlin, Head of Fixed Income di Capital Group, ha dichiarato:

“Capital Group è uno dei maggiori gestori attivi nel reddito fisso a livello globale, con circa 450 miliardi di dollari di patrimonio e quasi 50 anni di esperienza di investimento nei mercati obbligazionari. Siamo lieti di collaborare con UBS Global Wealth Management, il più grande wealth manager al mondo, per distribuire il Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (MSI) agli investitori di Europa e Asia. Riteniamo che il nostro nuovo comparto multisettoriale, che offre un mix di asset obbligazionari di alta qualità e a più alto rendimento, sia particolarmente interessante nell’attuale contesto di mercato. MSI combina la forza di quattro settori del reddito fisso per ottenere un reddito stabile in diverse condizioni di mercato. In un contesto di incertezza economica, la capacità di trovare fonti di reddito affidabili è diventata sempre più importante per gli investitori. Grazie alla nostra partnership con UBS GWM, avremo la possibilità di offrire, la competenza e l’esperienza di Capital Group nella gestione del reddito fisso agli investitori di UBS a livello globale”.

Bruno Marxer, Head Global Investment Management di UBS GWM, ha dichiarato:

“Siamo lieti di collaborare con un partner così stimato e di offrire ai nostri clienti un accesso privilegiato a questa strategia unica e distintiva. Ottenere rendimenti più prevedibili dalle strategie obbligazionarie è particolarmente interessante in un contesto di volatilità dei mercati, come quello attuale, il che rende questa un’opportuna integrazione alla nostra offerta”.

UBS GWM è il partner esclusivo per il lancio di MSI in Europa e Asia fino al 31 marzo 2023. Il fondo è classificato come Articolo 8 ai sensi della SFDR e applica sia le esclusioni sia un obiettivo di impronta di carbonio inferiore di almeno il 30% rispetto al suo indice di riferimento.