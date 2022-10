Un Etf per speculare contro le previsioni di Jim Cramer

Dopo lo short ARK ETF, che ha permesso di puntare contro il fondo di punta di Cathie Wood, adesso si appresta ad arrivare un altro ETF inverso, questa volta contro le previsioni non sempre centrate di Jim Cramer. Tuttle Capital Management ha presentato domanda alla SEC per lanciare due ETF, uno long e l’altro short, sulle idee di investimenti del celebre conduttore televisivo ed ex gestore di un hedge fund.

Nel dettaglio si tratta di un fondo short, ovvero l’Inverse Cramer ETF (SJIM), mentre al contrario il Long Cramer ETF (LJIM) seguirà i consigli finanziari di Jim. L’ETF Inverse ARK, che ora è un fondo da $ 343 milioni di asset, ha guadagnato il 56% negli ultimi 12 mesi in virtù del tracollo dell’ETF di punta di Cathie Wood.

Chi è Jim Cramer

Per chi non lo conoscesse Jim Cramer è il celebre conduttore televisivo di Mad Money, il programma della CNBC in onda dal 2005 e ultimamente sono diventate sempre più popolari le sue previsioni, spesso completamente sbagliate.

In particolare, il presentatore americano, ex gestore di un hedge fund, ha fatto infuriare i suoi telespettatori dopo che nel giro di pochi giorni è passato da essere un amante del Bitcoin ad uno scettico convinto e questo in seguito al cambio di direzione del mercato delle criptovalute degli ultimi mesi.

Come funzioneranno questi nuovi Etf?

Il fondo in questione è un Exchange Traded Fund (ETF) a gestione attiva, ovvero un fondo d’investimento quotato in borsa, che ha l’obiettivo di seguire o investire contro le idee di investimento di Jim Cramer. Una volta lanciato, l’ETF Long Cramer seguirà le raccomandazioni dal personaggio televisivo, mentre l’ETF Inverse Cramer investirà all’opposto di come indica Jim.

In tal senso, I consulenti del fondo ogni giorno esamineranno le idee di Cramer e i suoi suggerimenti pubblicati su Twitter o in TV e di conseguenza compreranno o venderanno questi suggerimenti tramite diversi strumenti finanziari quali azioni, derivati o swap, in grado di fornire una correlazione con i suggerimenti.

La composizione dell’indice sottostante

Come si legge nel prospetto, “il portafoglio del fondo sarà composto da 20 a 25 titoli equi ponderati di qualsiasi capitalizzazione di mercato”, e potranno essere di emittenti sia americani che internazionali. Inoltre, secondo quanto indicato il Fondo manterrà aperte le posizioni sul mercato non più di una settimana, ma il gestore le potrà mantenere più a lungo nel caso in cui Cramer continui ad avere un’opinione opposta.

Ora gli osservatori si chiedono se la nascita di questi Etf contribuiranno ad alimentare la popolarità di Mad Money rendendo il programma ancora più divertente per molti dei suoi spettatori. Intanto, in una delle sue ultime previsioni, Cramer ha affermato che i titoli azionari toccheranno il minimo nelle prossime settimane e in seguito ci sarà un rally.